El HLA quiere despedir con victoria un gran año

El HLA Alicante busca la sorpresa esta tarde (18.00) ante el Delteco para despedir un año mágico para el conjunto lucentino. Después de dos victorias consecutivas, el equipo de Pedro Rivero ha viajado sin presión a una cancha que el año pasado era de ACB. El conjunto vasco es uno de los claros favoritos a luchar por el ascenso con una potente plantilla que solo ha perdido tres partidos esta temporada.

Los alicantinos aseguran competir hasta el final y esta tarde no lo será menos con la confianza y la tranquilidad que les otorga el estar cada vez más lejos de las posiciones de peligro e incluso luchando por entrar en los puestos de play off. No asusta al HLA enfrentarse a un equipo top de la categoría. Ya plantaron cara a Valladolid y Mallorca y en esta ocasión el equipo se encuentra en un estado óptimo de forma con Pitts y Llompart totalmente recuperados de sus lesiones. Se trata del último partido de un año en el que los alicantino se ganaron el ascenso a la LEB Oro. Si el conjunto de Pedro Rivero es capaz de mantener el tono defensivo de los últimos partidos tendrá mucho ganado para sorprender al Delteco. Jugadores como Onwenu, Galán o Thiam han dado un paso adelante y ya no están tan solos Fall o Pitts, con lo que la amenaza lucentina se multiplica. El Granada lo sufrió la pasada semana con una dura derrota en un partido convertido en un aplastante monólogo del HLA. «Es un partido complejo. Ellos están preparados para estar en los puestos de arriba, intentar ascender y tienen muchas armas. Si nos centramos solo en una, vamos a tener muchos problemas», destacó el técnico del HLA . «Nosotros necesitamos que el partido vaya por donde queremos: a puntuación alta. Si somos capaces de meter un ritmo alto, tendremos alguna opción; si ellos llevan su ritmo e imponen su defensa, como hacen con el resto de equipos, seguro que tendrán muchísimas más opciones», agregó el técnico lucentino.

Por su parte, Delteco ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria con 11 victorias y 3 derrotas. Los vascos son segundos en la clasificación y la jornada anterior vencieron a Chocolates Trapa Palencia por 60 a 73. El cuadro dirigido por Marcelo Nicola posee una plantilla potente y uno de los mayores presupuestos de la categoría. Para conseguir la vuelta a la máxima categoría del baloncesto un año después, Delteco cuenta con jugadores importantes como Johnny Dee o Rozitis. El escolta Dee, que ascendió la pasada temporada con Real Betis, promedia 14,9 puntos por encuentro con más de un 40% de acierto en tiros de tres puntos.

El jugador estadounidense destaca por su rapidez y facilidad para generarse tiros. Delteco sufrió hace unas jornadas la importante lesión de Reed Timmer. El base estadounidense era uno de los puntales del equipo vasco con 15,9 puntos por encuentro y una valoración media de 12.8 créditos. Para tratar de paliar esta baja, el cuadro de Nicola ha incorporado a Sango Niang, el exjugador de Aquimisa. En el juego interior del conjunto vasco destaca el letón Rozitis. El pívot de 213 cm es una de las referencias del equipo vasco con 8,2 puntos y 6,1 rebotes por encuentro.