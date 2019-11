"Los implantes inmediatos eran lo que yo necesitaba"

La implantología dental ha supuesto una revolución en los tratamientos odontológicos a la hora de reponer dientes perdidos o sustituir aquellos que ya no se pueden recuperar. Tanto es así, que los implantes dentales pueden considerarse una tercera dentición. Sin duda, es el tratamiento con mejores resultados de confort, estética y durabilidad.

Nieves Navarro, paciente de Vericat Implantología Inmediata Alcoi, necesitaba restituir un diente perdido situado en la zona más visible de la boca. Por eso buscaba una solución rápida que le permitiera volver a hacer vida normal. Y la encontró en Vericat.

"Cuando escuché hablar de los implantes dentales inmediatos me di cuenta de que era lo que yo necesitaba", comenta esta paciente. "Lo mejor fue salir de la clínica con el implante, nadie se entera de nada y tú te vas a tu casa con el diente tan contenta".

El tratamiento de implantes inmediatos consiste en colocar los implantes y los dientes fijos el mismo día de la intervención. Incluso si se necesita extraer una o varias piezas en situación irrecuperable, la implantología inmediata permite realizar las extracciones, a continuación, colocar los implantes, y sobre ellos, los dientes fijos. De esta forma, el paciente recupera la función estética y masticatoria en tan solo unas horas.

"Contenta y sin dolor", así resume Nieves su experiencia. "Ahora es como si fuese una pieza mía, la tengo integrada y no me acuerdo de que me han puesto un implante".

La técnica de carga inmediata es la mejor opción a la hora de reponer uno, varios o todos los dientes, asegura el doctor Óscar Almarche, director médico de las clínicas Vericat de Alcoi y de Benidorm. "Lo que más valoran los pacientes es que pueden hacer una vida prácticamente normal desde el primer día".

El éxito de un modelo asistencial

El doctor Óscar Almarche es uno de los cirujanos orales del Equipo Vericat. Todos ellos realizan los tratamientos siguiendo las pautas establecidas por el doctor Alberto Vericat, tras 20 años de dedicación exclusiva a la implantología dental.

"Consolidar este equipo de implantólogos nos permite aplicar los mismos protocolos para obtener los mismos resultados en cualquiera de nuestras clínicas: Valencia, Alzira, l'Eliana, Ontinyent, Alcoi, Benidorm y en la Unidad de Implantología Inmediata Vithas Vericat del Hospital 9 de Octubre", comenta el doctor Vericat.

Soluciones para casos complejos

La dedicación exclusiva a la implantología dental ha permitido al equipo Vericat una superespecialización en esta disciplina odontológica. Gracias a ello, el doctor Vericat ha creado la Unidad de Atrofia Maxilar Severa. En ella trata los casos complejos de falta de hueso en el maxilar, ofreciendo soluciones avanzadas para que estos pacientes puedan también disfrutar de dientes fijos desde el primer día.

