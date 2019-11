Parodi: "He sentido vergüenza ajena y me han dado ganas de irme del palco"

Momento de máxima alerta. El Hércules se arrastra por Segunda B. La dolorosa y merecida derrota de este domingo en La Nucía (3-0) pone al club en una situación crítica. Su presidente, Carlos Parodi, ha sido contundente tras el encuentro y ha reconocido sentir "vergüenza ajena".

"Yo no he visto nunca un partido tan malo del Hércules. En mi vida. Quiero pedir en nombre del club perdón a la afición por la imagen tan lamentable que hemos dado". "He pasado vergüenza ajena y me han dado ganas de levantarme de palco e irme", prosiguió Parodi.

"Hay que ser realistas y tenemos que luchar por no descender, es la cruda realidad". "No es un problema de entrenador, desde el primer jugador hasta el último tienen que dar más de lo que han dado o si no, nos llevaremos un bofetón".