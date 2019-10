Xixona honra a los heladeros con sus tradicionales moros y cristianos

Las fiestas de los heladeros se celebran desde el año 1979 y actualmente participan en ellas un centenar de festeros.



Mª José y Mª Ágeles Verdú

Capitanas moras



María José y Mª Ángeles Verdú cuentan las horas para vivir las fiestas más importantes de sus vidas. Estas heladeras jijonencas desarrollan este oficio artesaron en el sur de España pero cuando llegan las Fiestas de Moros y Cristianos no pierden la oportunidad de disfrutarlas año tras año. Este año será único ya que representarán como capitanas moras a la filà Almohades Moros Blaus.



¿Desde cuándo son festeras?



Somo componentes de nuestra filà desde los inicios, nos sentimos como en una gran familia y la verdad es que compartimos grandes momentos por eso no nos las perdemos ningún año, además hemos de continuar participando para que no baje el censo festero.



¿Qué les hizo tomar la decisión de ostentar el cargo?



Aunque una de nosotras ya salió con las amigas queríamos ostentar el cargo en familia. Nos hacía mucha ilusión ser capitanas las dos juntas, sabemos que posiblemente sea la última vez que tengamos esta oportunidad y por lo tanto vamos a vivirlo al máximo. Ya hemos disfrutado de algunos actos pero los que quedan son el plato más fuerte, ya los estamos esperando nerviosas.



¿La idea de la capitanía está inspirada en la comparsa?



No, es una idea personal que hemos sacado juntas y que hemos desarrollado nosotras. Todo es artesanal algo que queremos que el público valore; hemos tenido ayuda de la gente de nuestro alrededor y de la filà, algo que ha hecho que pasemos muy buenos ratos juntos.



¿Les acompaña mucha gente?



Nuestras hijas y sobrinas, al final este es uno de nuestros mayores orgullos, que los nuestros estén a nuestro lado en los actos y podamos disfrutar de las Fiestas todos juntos es sin duda la mayor satisfacción.



¿Esperan algún acto con mayor ilusión?



Aunque todos tienen su toque especial, lo más esperado siempre es la entrada. Es verdad que es el acto para el que focalizas todo el esfuerzo y para el que trabajas con la preparación de boatos, carrozas, etc; por eso creemos que es el que más ganas tenemos de que llegue. Verlo todo ya en la calle es el colofón a todo un año de trabajo.



¿Qué le dirían a pueblo y visitantes?



Al pueblo que venga, que disfrute y que nos acompañe en los actos. Está claro que si los vecinos de Xixona no acuden a los actos y no disfrutan nuestro cargo no tiene sentido así que lo que les decimos es que vivan cada uno de los actos como lo haremos nosotras. A los que no las conocen les diríamos que aunque la participación es más reducida que en las de agosto tienen un matiz especial, es como un regalo a los heladeros que en las épocas estivales nos encontramos inmersos en el trabajo y no podemos disfrutar de las Fiestas y tradiciones de nuestro pueblo. Así que invitamos a todos los que no han venido nunca a que acudan a la Entrada y vean todo lo que capitanas y festeros han preparado. Somos únicos porque celebramos Moros y Cristianos dos veces al año.

«Queríamos vivir la capitanía en familia»