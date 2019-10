Rifirrafe entre Anabel Alonso y Felisuco por un chiste sobre el accidente del paracaidista del Día de la Hispanidad

La imagen del paracaidista que se quedó enganchado en una farola durante el desfile por del Día de la Fiesta Nacional recorrió este sábado todas las redes sociales, en algunos casos, acompañada de chistes.

Uno de ellos corrió a cargo de Anabel Alonso, quien escribió "¿Iba de farol?" junto a la noticia sobre el accidente. Entre los comentarios que criticaron su chiste se encontraba el de Felisuco, diputado de Ciudadanos en el Congreso y antiguo compañero de televisión.

"Debería abstenerme, no darle publicidad, pero me parece tan ruin y miserable, tan alejado del humor que seguramente utilizará de excusa, que no puedo evitarlo. Gracias a todos aquellos que trabajan por la libertad y la Constitución. En especial al cabo primero Luis Fernando Pozo", escribió el excolaborador de 'El informal'.

El asunto no quedo ahí, ya que la actriz contestó a Felisuco. "Tú no sabes qué es el humor, por eso tuviste que cambiar de profesión", replicó. Un comentario que volvió a recibir, de nuevo, tanto criticas como halagos, como el que le dirigió Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso: "Anabel Alonso + Tuit = Facha enfadado".