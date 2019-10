Gonzalo Villar y Pepelu se alistan con la Rojita

El centrocampista murciano del Elche Gonzalo Villar, de 21 años, ha sido convocado con la selección española sub'21 para los partidos frente a Alemania y Montenegro de los próximos días 10 y 15 de octubre.

El primero de los partidos es amistoso y se disputará en El Arcángel de Córdoba y el de Montenegro se jugará cinco días después en Podgorica (Montenegro) y será oficial, clasificatorio para el Europeo de Hungría y Eslovenia de junio de 2021.

El España-Alemania del próximo jueves supondrá la reedición de la reciente final del Europeo sub'21 disputada el pasado verano en Undine (Italia), en la que España sumó su quinto título continental de la categoría.

Convocatoria de De la Fuente para los partidos de España ante Alemania y Montenegro.

En la convocatoria de De la Fuente para estos dos partidos figuran destacados jugadores como Cucurella (Getafe) y Dani Olmo (Dínamo de Zagreb). También ha sido convocado el alicantino de Dénia Pepelu, cedido por el Levante Atlético al Tondela portugués, que también jugó cedido en el Hércules la temporada 2017-18.

La primera citación con la sub'21 de Gonzalo Villar, que ya fue llamado con la sub'19 cuando jugaba en el Valencia Mestalla, ha sido calificada este viernes como "una gran noticia" por el entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, que teme que el centrocampista pueda perderse el partido de Liga con su club frente al Girona, fijado para el sábado 12 de octubre a las 12.00.

Gonzalo Villar, en el reciente partido del Elche ante el Lugo en el Martínez Valero. Antonio Amorós

"Es una gran alegría para el chico, su familia, para mí, el club y sus compañeros", ha destacado Pacheta en su comparecencia previa al partido de este sábado (18.00) entre el Elche y el Rayo Vallecano en el Martínez Valero. "Convocado por la selección española sub'21. Casi nada", ha añadido el técnico burgalés.

Pacheta no ha querido atribuirse méritos en la convocatoria de Gonzalo Villar, "pero sí me considero responsable en que me esté haciendo caso en alguna cosa. Desde que piensa más en el equipo y en que lo primero es el grupo, se está haciendo mejor jugador".

En este sentido, el preparador ha recordado que el centrocampista se perdió el partido de la jornada anterior en Almendralejo ante el Extremadura al cumplir ciclo de sanción por ver cinco tarjetas amarillas en las ocho primeras jornadas.

"La convocatoria es fruto de su trabajo", ha añadido Pacheta. "Es un mediocentro muy interesante, que está evolucionando y me gusta mucho lo que veo. Está madurando y es mejor futbolista que hace seis meses".

Gonzalo Villar debutó con 16 años en el Elche Ilicitano en la temporada 2014-15. Las cuatro siguientes se enroló en el filial del Valencia en Segunda B y la campaña pasada volvió al Elche, con el que jugó 15 partidos en la categoría de plata.