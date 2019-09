El Dr. Alió, director de Vissum, número uno en el buscador de biomedicina Expertscape

Expertscape es una entidad internacional dedicada a elaborar periódicamente un valioso ranking de profesionales sanitarios divididos por especialidades y subespecialidades. El objetivo de este buscador de biomedicina no es otro que rastrear información clara, valiosa y objetiva para pacientes y servir de orientación a los usuarios cuando buscan a los mejores entre los mejores en cualquier rama de la Medicina.

El doctor Jorge Alió, catedrático de Oftalmología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, fundador de Vissum y actual director científico de esta corporación con hospitales en Madrid, Albacete y Alicante, ha obtenido el número uno en seis subespecialidades oftalmológicas: segmento anterior, cirugía refractiva, córnea, extracción de cataratas, implantación de lentes intraoculares y procedimientos quirúrgicos oftalmológicos.

Además, figura entre los tres primeros lugares de otras ocho áreas oftalmológicas: errores refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia), astigmatismo, agudeza visual, cirugía con láser corneal, terapia con láser y cirugía ocular LASIK.

Más de cien premios



Aunque Alió ya debería estar acostumbrado a recibir premios; de hecho acumula más de un centenar a lo largo de su trayectoria (últimamente ha sido considerado entre los oftalmólogos más influyentes del mundo y uno de los 100 mejores médicos del mundo, según la revista Forbes), lo cierto es que el ranking de Expertscape le hace especial ilusión.

"Este reconocimiento me hace sentirme especialmente orgulloso porque se trata de una valoración completamente imparcial extraída de una amplia base de datos a nivel mundial. Estar en lo más alto del ranking en seis subespecialidades de Oftalmología sin duda marca quizá el hito más importante en mi carrera porque implica haber cumplido objetivos mucho más grandes de los que nunca me hubiera planteado", reflexiona Alió, quien además ha sido elegido hace muy poco, por amplia mayoría y de manera democrática, miembro de la directiva de la Sociedad Europea de Cirugía de Cataratas y Refractiva (ESRCRS, sus siglas en inglés).

No obstante, de entre todos ellos, el especialista destaca que le ha hecho especial ilusión el reconocimiento en cirugía refractiva, dado que "he tenido el privilegio de asistir al nacimiento de esta subespecialidad y he podido contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento a través de mi labor docente, asistencial, quirúrgica e investigadora". También destaca su liderazgo en cirugía de cataratas y en implantación de lentes intraoculares porque "abarca un gran número de pacientes a los que hemos podido ofrecer una oportunidad de tener mejor calidad de vida".

Buscando el fin de la ceguera



Alió, pionero en el desarrollo y patente de técnicas como la queratopigmentación para dar color a ojos patológicos y en técnicas quirúrgicas avanzadas, augura un gran desarrollo de la Oftalmología gracias al perfeccionamiento de la cirugía, cada vez menos invasiva y más efectiva, al diseño y desarrollo de prótesis oculares cada vez más sofisticadas y a los logros que se están llevando a cabo en medicina regenerativa con células madre.

En los últimos diez años se han producido multitud de mejoras tecnológicas, "disponemos de sistemas de láser con mayor calidad y precisión, se han desarrollado lentes intraoculares muy sofisticadas y se han diseñado sistemas de corrección visual mucho más precisos y adaptados a cada paciente; además hemos mejorado la cirugía para evitar efectos secundarios, incluso los más leves", repasa Alió.

Tanto ha sido el progreso en Oftalmología que, según sus estimaciones, "creo que en dos generaciones prácticamente no habrá personas ciegas. Con esto no quiero decir que la ceguera sea completamente evitable porque hay enfermedades genéticas que actualmente no tienen tratamiento curativo, pero sí vamos a poder prevenir y tratar la mayoría de las patologías visuales", resume optimista.

Este experto también se muestra muy esperanzado con respecto a los avances que vendrán de la mano de la tecnología para fabricar dispositivos de ayuda visual cada vez más completos y sofisticados: los llamados ojos biónicos.

"Es verdad que aún queda mucho camino por recorrer para hablar propiamente de ojos artificiales plenamente funcionales, pero en los próximos años el mercado de las gafas electrónicas y los sistemas de visión artificial va a experimentar un gran cambio gracias a las aplicaciones tecnológicas; de hecho muchos especialistas de Vissum están implicados en proyectos de este tipo".



Entusiasmo por el futuro



No obstante, el profesor Alió cree que la revolución no ha hecho más que empezar. Este experto vislumbra un cambio significativo en los próximos años gracias al Big Data "vamos a manejar una cantidad ingente de datos que nos va a permitir crear perfiles de tratamiento y diagnóstico mucho más confiables", la terapia génica y la terapia regenerativa, gracias a las cuales será posible evitar enfermedades de origen genético que actualmente no tienen cura y revertir el daño en las estructuras oculares que surgen como consecuencia de enfermedades, accidentes o el paso de los años.

"Pensar que en el futuro podremos restablecer el tejido corneal sin recurrir al trasplante con técnicas regenerativas y células madre que logren córneas biológicamente perfectas es un sueño hecho realidad", apunta Alió.

Todo ello estimula de tal forma al Dr. Alió que habla con entusiasmo de todo ello. Cuando se le pregunta por la clave para conservar esa inquietud a pesar de todos los años que lleva en Oftalmología, el catedrático afirma que "el único mérito, si es que lo tengo es que me gusta lo que hago y me entrego a ello con pasión. Creo que es el único secreto para hacer bien las cosas; querer hacerlas bien y trabajar para que así sea. Si además los pacientes y tus colegas de profesión te lo reconocen, pues fenomenal", afirma el especialista, que ha operado a más de 50.000 pacientes y tratado a una cifra cuatro veces mayor.

Además, Alió agradece enormemente el hecho de vivir en Alicante. "Es una tierra que me acogió [Alió nació en Madrid] y me ha dado la oportunidad de desarrollarme profesional y personalmente, además de formar y ver crecer a mi familia".