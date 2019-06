"El éxito de la recuperación es hacer lo que quieras cuando y como quieras sin drogarte"

"Estar muy encima de la persona, que haya comunicación y explicarle la realidad, intentar llevarle a profesionales y darle toda la confianza". Esto es lo que recomienda Sofía Cristo, Dj/productora profesional, a las familias de alguien que comienza a consumir drogas, bajo su experiencia en el consumo de sustancias adictivas.

Cuando detectamos que un familiar o amigo está coqueteando con las drogas surgen millones de dudas, incertidumbres y sobre todo miedos, pero ante todo hay que mantener la calma y proporcionar mucha información a la persona que se está viendo afectada. Sofía, que comenzó a consumir drogas con 14 años, reconoce que en aquella época nunca tuvo información antes de consumirlas, "tenía la información típica que tiene toda la gente joven: que las drogas eran malas."

"Sí es verdad que se hacían campañas pero no te decían que la adicción era una enfermedad. Se pensaba que uno se drogaba porque lo elegía. A día de hoy ya entiendo que la adicción es una enfermedad grave, mortal y que destroza familias", explica la artista, que actualmente que actualmente colabora con las clínicas Triora, impartiendo charlas de prevención por los colegios e institutos de toda España para que los jóvenes sean conscientes de la realidad que rodea a las drogas.

Trás su recuperación, hace ya 6 años, Sofía escribió El amor de mi vida, recapitular para sanar, un libro vertebrado por el diario que escribió en el centro de rehabilitación y que cuenta su experiencia con el consumo, un libro que ayuda a muchas personas a entender la enfermedad.

La Dj también es intervencionista familiar, "destinado a la gente que tiene un problema de drogas y no se quiere poner en recuperación". Consiste en alinear a toda la familia en una reunión, en una demostración a lo grande de unión y hacer que esa persona se ponga en tratamiento, conseguir que quiera por su propio pie recuperarse, hacerle entender que tiene un problema con el consumo de drogas y lo reconozca.

Cómo es un centro de desintoxicación

La artista pone especial énfasis en alejar la idea equivocada que se tiene de un centro de desintoxicación: "No es ni una cárcel ni te ponen una camisa de fuerzas. Es un lugar donde se cura la enfermedad de la adicción con un seguimiento médico. En estas clínicas se aborda el síndrome de abstinencia del adicto, las terapias y, lo más importante, se trabaja para dar un cambio a tus rutinas y empezar a reorganizar y gobernar tu vida, que es lo que un adicto nunca consigue".

Al inicio del proceso el enfermo sigue la medicación necesaria bajo prescripción médica, con el objetivo de que salga del centro con un tratamiento libre de drogas y sin necesidad de tomar ningún tipo de medicación. Cabe destacar que en el proceso de recuperación el deporte y una buena alimentación son claves para lograr el objetivo.

La Dj confiesa que "ahora es cuando realmente estoy disfrutando de mi trabajo. Fue muy complicado al principio porque es un mundo donde estoy muy expuesta y rodeada de alcohol y de muchos momentos de drogas. Lo he superado y ha sido una recuperación fuerte gracias a que estuve retirada mucho tiempo de ese entorno. Ahora para mí no es una tentación estar pinchando y tener ganas de drogarme, de hecho no tengo ningunas ganas porque estoy haciendo lo que me apasiona. El éxito de mi recuperación es hacer lo que yo quiera cuando y como quiera sin drogarme".

Sofía lanza un mensaje de fuerza y paciencia para todas aquellas personas adictas a las drogas, que deben "confiar en que al final del camino hay una recompensa muy gratificante. La recuperación es constancia, paciencia y perseverancia y se puede ser muy feliz sin drogas".

La artista considera de vital importancia que los enfermos se pongan en manos de expertos, ya que "por uno mismo es muy complicado, casi imposible, lo mejor es ponerse en manos de un equipo médico-terapéutico. Es normal que ahora, al principio, pienses que no se puede ser feliz sin drogas porque no tienes una visión de la vida fuera de ellas, pero sí es posible".