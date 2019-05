Terelu Campos se prepara para saldar sus cuentas en el 'Deluxe'

Terelu Campos ya cuenta las horas para su último Sábado Deluxe. La colaboradora se despedirá para siempre de sus compañeros y de su público esta noche.

Desde que tomó la decisión de no volver a Sálvame, mucho se ha hablado y cuestionado a la hija de María Teresa Campos. Su marcha repentina del plató de Telecinco y su posterior entrevista en una conocida revista del corazón no ha sentado muy bien a sus compañeros. Aún así, Mila Ximénez reconocía el viernes pasado que no había apoyado lo suficiente a su amiga.

Por su parte, Belén Esteban pedía perdón públicamente e invitaba al resto de compañeros a meditar sobre su comportamiento con la hermana mayor de las Campos.

Pasada una semana, Terelu regresa al que ha sido su trabajo durante nueve años para decir adiós. Una marcha amarga para todos pues nadie se la esperaba. Aún así, la hermana de Carmen Borrego se encuentra serena y calmada disfrutando de su nueva vida. Muy relajada pudimos verla este viernes en Las Ventas mientras disfrutaba de las corridas de El Juli, Paco Ureña y David de Miranda.