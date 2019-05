Beneficios de la sanidad privada al sistema público

El sector de la medicina privada en Alicante mueve millones de euros en la provincia. Es una actividad económica que, debido al mismo mercado al que pertenece, la atención sanitaria, está y estará siempre en el punto de mira. La comparación con los servicios sanitarios públicos siempre es foco de noticias, así como los conciertos. Para debatir sobre estos y otros muchos temas, el periódico INFORMACIÓN reunió el pasado miércoles a diez representantes de diferentes centros médicos privados de la provincia de Alicante en un desayuno informativo en el que, además, se pudo recopilar la visión de estos expertos sobre la percepción que existe hoy en día sobre la medicina privada en Alicante, en particular, y en España, en general.

Sobre este punto, los asistentes coincidieron en señalar que el sector sanitario privado ha mejorado su reconocimiento por parte de la sociedad gracias a su decidida apuesta por ofrecer servicios médicos de calidad centrados en el paciente, incorporando la última tecnología, minimizando los tiempos de espera y apostando por la investigación.

Al respecto, Mayte Castillo, directora de Negocio Privado y Marketing de Vithas Alicante, destacó un dato que pone de relevancia este buen concepto que existe de la sanidad privada: «Nueve de cada diez personas eligen la sanidad privada en algún momento de su vida».

Una elección que se corrobora en el último informe elaborado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) donde se indica que la sanidad privada es «un sector pujante e innovador que es referente dentro y fuera de España, que persigue la excelencia en todas sus operaciones e intervenciones asistenciales y no asistenciales, que tiene al paciente y al profesional como eje fundamental de sus actuaciones contando, como es lógico, con la tecnología más competitiva y actual posible».

Esta afirmación, en la vida real de los centros que participaron en el debate organizado por INFORMACIÓN, también fue corroborada por todos los ponentes. Al respecto, Gerson Morales Lledó, gerente de Quirónsalud Alicante, confirmó que en los últimos meses han notado un aumento del número de personas que forma parte del sistema médico privado, destacando sobre todo el incremento producido por el paciente estrictamente privado que no acude al centro a través de una compañía de seguros.

«La sociedad va evolucionando y la gente quiere rapidez a la vez que es más exigente. Por ello, en cuanto a la atención médica, no quieren listas de espera, exigen rapidez de atención, de diagnósticos y que sean tratados con la última tecnología y todo esto lo podemos ofrecer los centros médicos privados. En este punto tenemos un valor competitivo con respecto a la sanidad pública», resaltó Morales.

Además de estos servicios, Enrique Chipont, director médico de la Clínica Oftálica, consideró que la mejoría económica experimentada en los últimos años ha sido el factor detonante de este incremento de los pacientes privados.

«Cuando parece que la crisis ha pasado, la gente acude a la medicina privada, ya sea por medio de una aseguradora o de una forma directa por medio de la consulta privada, ya que quiere, sobre todo, una atención más rápida. En mi opinión, la mejoría económica general y la atención rápida son los principales factores por los que la población elige la medicina privada».

Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa, compartió los argumentos de los dos participantes anteriores y detalló que son muchas las personas que acuden a una consulta privada por iniciativa propia.

«Si pueden permitirse el pago de esta consulta privada acuden al médico, al menos, para no tener que esperar y cuando observan que no tienen que someterse a una intervención o que pueden esperar a la Sanidad Pública esperan, pero el primer paso de ir a la consulta privada es cada vez más frecuente», señaló Giner.

Liberación de recursos públicos

La utilización de la sanidad privada conlleva, además, una serie de beneficios para el sistema público, sobre todo en lo referido a la liberación de recursos. En este sentido, el informe de IDIS señala que el sector sanitario de titularidad privada representa el 28,8% del gasto sanitario total, lo que supone un elevado peso en el sector productivo español.

«Si sumamos el gasto de conciertos con el gasto sanitario privado se alcanzan los 36.308 millones de euros, lo que representa el 3,3 % del PIB. Asimismo, los 8,5 millones de asegurados (sin incluir los más de 1,8 millones de usuarios del sistema privado en el modelo de mutualismo administrativo) contribuyen a la descarga y el ahorro del sistema público», reza el informe en el que también se destaca que las estimaciones apuntan que «el ahorro generado por el seguro privado se situaría entre 1.224 euros al año (si el paciente usa exclusivamente el sistema privado) y 546 euros (si el ciudadano realiza un uso mixto de la sanidad, consumiendo recursos públicos y privados, actuación de pleno derecho al financiar ambos sistemas)».

Sobre este tema, Concha Giner también se mostró contundente al afirmar que «el tratamiento de un paciente por la sanidad privada es más económico que en la pública». Por ello, defendió los conciertos y la derivación de pacientes del sistema sanitario público a los centros privados para reducir las listas de esperas y mejorar la atención al paciente.

«La Sanidad debe ser universal. La gestión de la sanidad es otra cosa y nosotros estamos abiertos a colaborar», resaltó, al tiempo que consideró que al paciente no debe importarle si el centro en el que es atendido es de gestión pública o privada, ya que lo importante es que sea atendido con rapidez, calidad y unos niveles de excelencia adecuados.

En este punto, y a pesar de que el reconocimiento de la medicina privada ha mejorado en los últimos años por parte de la población, Chipont lamentó que todavía se envían mensajes negativos con respecto a la medicina privada y que influye en las decisiones de los políticos.

«El político se mueve por la opinión pública y si se lanza la imagen de una sanidad privada positiva, que enriquece y mejora los servicios públicos de una forma complementaria se puede propiciar el cambio del político en algunas decisiones, pero si se ve a la sanidad privada como competencia de la pública existe un problema que, además, no es real», puntualizó.

Otro de los puntos positivos que aporta la medicina privada al sistema sanitario y a la sanidad es el de la investigación y la innovación. En este punto, todos los presentes coincidieron en la necesidad que tienen los centros privados en apostar por la investigación, la innovación y la tecnología para diferenciarse y poder ofrecer un mejor servicio y atención a sus pacientes.

Al respecto, Sómnica Bernabeu señaló que en Instituto Bernabeu «no trabajamos con ninguna compañía de seguros. Nuestros pacientes solo vienen por nuestra calidad en instalaciones, equipo médico, atención,...» y añadió que en este nivel de excelencia la investigación juega un papel clave en un campo como es el de la reproducción asistida.

«La investigación es imprescindible para conseguir clientes y nosotros estamos aplicando los últimos avances de I+D, unas investigaciones que, en su mayoría, redundan en una mayor probabilidad de lograr el embarazo», ensalzó, a la vez que destacó que la publicación de estos trabajos en revistas especializadas de todo el mundo también beneficia a Alicante como ciudad, ya que su nombre aparece en estas publicaciones de referencia internacional.

Relacionado con el campo de la investigación, Asunción Martínez, de Centro Dermatológico Estético, opinó que es fundamental para cualquier sector pero sobre todo para la medicina privada. «Nosotros tenemos líneas abiertas en psoriasis y dermatitis atópicas, invirtiendo tiempo y dinero en la publicación de estudios», explicó, enfatizando que esta investigación realizada «no sirve de nada si no se da a conocer».

Además, indicó que la participación en congresos y el estar al día de las investigaciones que se realizan en «tu área de especialidad son aspectos esenciales porque nos sirve para compararnos a nivel internacional y saber en qué punto estamos con respecto a otros».

Manuel Lloret, responsable del área de Ginecología de la Unidad de Reproducción Vistahermosa, también destacó la labor de investigación que realizan desde su departamento y lo consideró fundamental para que ser cada vez mejores y ofrecer los mejores servicios. Además, realzó el papel que tiene Alicante tanto en el plano nacional como internacional como referente en asistencia reproductiva. «Vienen a nuestros centros personas de todo el mundo a someterse a nuestros tratamientos», subrayó.

Sergio Rogel, ginecólogo especialista en fertilidad de IVF Spain, también incidió en la importancia de la investigación para el sector médico privado, destacando que es un proceso enormemente caro, por lo que requiere un importante esfuerzo.

«Para investigar se necesitan ganas, ideas, dinero y pacientes. Y creo que la colaboración entre centros, ya sean públicos u otros privadas, o con universidades es algo muy positivo para todos».

En Vithas, también conscientes de la importancia que tiene la investigación, Mayte Castillo apuntó que «se ha incrementado la participación en la investigación con el fin de promover avances en distintos ámbitos que puedan suponer un salto de calidad en los tratamientos que se ofrecen a los pacientes».

A la investigación otro factor clave para el sector médico privado es contar con la mejor tecnología posible. Aunque con algunos matices, según detalló Concha Giner. «Un buen profesional sin la tecnología adecuada no puede hacer bien su trabajo. Pero la tecnología no es la solución a todos los problemas. Por ello, hay que hacer un equilibrio a la hora de invertir, ya que la tecnología dependerá de la utilización que haga de ella el profesional médico. No hay que volverse loco con la innovación tecnológica pero sí que hay que estar al tanto», consideró.

Por su parte, Chipont consideró importantísimo contar con la mejor tecnología, al tiempo que indicó que esta inversión es una oportunidad pero también un riesgo: «Nunca se sabe si al final se le va a sacar la rentabilidad esperada a la inversión realizada».

En el sector odontológico, según indicó Mª Carmen Sánchez, directora médica de Clínica Dental Benalúa, estar al día de las últimas innovaciones es una obligación para dar la mejor atención al paciente. «Hay un avance importante en la odontología digital y tenemos que estar formándonos continuamente porque cada seis meses están sacando al mercado productos nuevos, que tenemos que conocer y sobre los que tenemos que estar al día», señaló.

Al mismo tiempo, consideró que el sector de la odontología en España está muy afectado por mala praxis y recordó que llegan muchos pacientes a su clínica con el fin de solventar problemas graves originados por intervenciones anteriores, lo que es un gran riesgo para el sector y para el paciente. Sobre este punto, señaló que se está planteando una renovación legislativa que obligará a los profesionales a hacer una formación anual y, además, implicará la renovación de muchos quirófanos para que cumplan los nuevos requisitos.

Generar confianza

Alejandra Pérez, especialista en Comunicación de Grupo Triora, explicó que en el caso de los centros de rehabilitación la atención al paciente juega un papel clave a la hora de atraer a este perfil de personas.

«La excelencia médico terapeuta es muy importante, ya que en nuestro sector hay mucho intrusismo», señaló, al tiempo que explicó que existen muchos exadictos que consideran que pueden ayudar a los demás por el simple hecho de ser un exadicto.

«Por ello, tenemos que generar mucha confianza a través de la atención personal, con unas instalaciones adecuadas y un servicio excelente porque las personas que pasan por nuestra clínica están una media de entre 6 y 12 semanas».

En cuanto a la investigación, Alejandra Pérez señaló que trabajan para encontrar un modelo de tratamiento que esté a la última y que les ayude a mejorar tanto a sus familias como a los pacientes, incorporando las tendencias en el tratamiento de los pacientes.

«Además, colaboramos en investigaciones con sociedades científicas que son los que van a la vanguardia y tienen el soporte de la parte pública. y, por tanto, más recursos».

En cuanto a los retos, señaló que «el sector se enfrenta a la realidad de que cada año surgen 300 nuevas drogas sintéticas, lo que hace que no da tiempo a investigar cuáles son los síntomas que generan en el paciente».