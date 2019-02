Diez canciones ganadoras de los Oscars que todos tarareamos

Nos remontamos hasta los años sesenta para hacer un recorrido por los temas archiconocidos que ganaron en algún momento el Oscar a la mejor canción original. Canciones atemporales que hicieron historia y permanecerán entre las mejores obras de los premios de cine estadounidense. Comenzamos con las más recientes de las anteriores ediciones de los Oscars: 2016, 'La La Land'.



1. 'City of Stars', de 'La La Land' (2016)

El dueto de los protagonistas de la película-musical 'La La Land', Emma Stone y Ryan Gosling, se ha convertido en una de esas canciones que perdurará en la historia de los Óscar. Gosling, que interpreta a Sebastian, tuvo que practicar con el piano cuatro horas diarias durante casi tres meses para estar a la altura de las escenas musicales. Además del premio a la mejor canción original, 'La La Land' se llevó también la estatuilla a la mejor banda sonora.

2. 'Let It Go', de 'Frozen' (2013)

A todo el mundo se le pegó 'Let It Go' en su día, incluso a aquellos que no habían visto 'Frozen'. La canción, interpretada por la cantautora Irina Mendel para la película de animación de Disney, apareció en anuncios, parodias de YouTube y memes, y trascendió de lo viral para convertirse en un icono de la cultura global reciente.

3. 'Jai Ho', de 'Quién quiere ser millonario' (2008)

'Jai Ho', de A. R. Rahman, fue el fondo musical de las elecciones generales indias en 2009. El Congreso Nacional compró los derechos de la canción para hacer de ella una oda a la victoria electoral, y con buen motivo: 'Jai Ho' significa "hágase la victoria". 'Quién quiere ser millonario' acumuló ocho Oscars, entre ellos, el de mejor banda sonora.

4. 'Lose Yourself', de '8 millas' (2002)

La película '8 Mile' recoge los inicios del rapero Eminem en el panorama musical de Detroit. "Si tuvieras una oportunidad para alcanzar todo lo que siempre has querido, ¿la aprovecharías o la dejarías ir?". Es la frase icónica del comienzo de 'Lose Yourself', que permaneció en el número uno de las listas durante semanas y a día de hoy es considerada como la canción de rap más conocida de la historia.

5. 'En mi corazón tú vivirás', de 'Tarzán' (1999)

Phil Collins interpretó 'You'll Be in My Heart' en la gala de los Oscar del año 2000. La canción, de 'Tarzán', una de las pelis más emotivas de Disney, había ganado el premio a mejor pieza original en la edición anterior. También se versionó al castellano ('En mi corazón tú vivirás') y anidó para siempre en el corazón de los niños españoles de los 90.

6. 'My Heart Will Go On', de 'Titanic' (1997)

En un principio, Céline Dion odiaba la canción que más tarde se convertiría en su insignia. Aún no sabía que 'My Heart Will Go On' iba a llegar al número uno del Hot 100 de Billboard y se consolidaría como la balada romántica modelo. Finalmente se dejó convencer por el compositor de la banda sonora de 'Titanic', James Horner, y por su marido, René Angélil, y grabó una demo. Y hasta ahora.

7. '(I've Had) The Time of My Life', 'Dirty Dancing' (1987)

'Dirty Dancing' no apuntaba a ser una película exitosa en absoluto. Los actores principales no se gustaban entre sí e incluso uno de los patrocinadores se echó atrás por la subtrama del aborto, pero ahora la cinta es considerada un clásico. También lo es '(I've Had) The Time of My Life', que perdura, además, como una canción varias veces versionada. Black Eyed Peas sacó la suya en 2010, y Quinn y Sam, de la serie Glee, también interpretaron el tema.

8. 'Evergreen', de 'Ha nacido una estrella' (1976)

Barbra Streisand interpretó la brillante canción 'Evergreen' en la tercera versión de 'Ha nacido una estrella', además de protagonizar el film en la piel de Esther Hoffman. La versión más reciente de la cinta está nominada en los Oscar de este año a mejor película —y también lo está a mejor canción original por 'Shallow', de Lady Gaga y Bradley Cooper.

9. 'Chim Chim Cher-ee', de 'Mary Poppins' (1964)

Un hollinero coge de la mano a los dos niños y comienza a cantar la pegadiza 'Chim Chim Cher-ee'. A ellos se une después Mary Poppins. La canción fue interpretada por Julie Andrews y Dick Van Dyke, pero fue escrita por los hermanos Sherman, autores de gran cantidad de canciones de películas Disney.

10. 'Moon River', de 'Desayuno con diamantes' (1961)

La escena de 'Desayuno con diamantes' de Audrey Hepburn tocando la guitarra y cantando 'Moon River', toalla en cabeza, es bien conocida. Henry Mancini compuso la pieza especialmente para ella y, ese mismo año, ganó la estatuilla en su categoría. Desde entonces, la canción ha sido versionada decenas de veces.