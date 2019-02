Nino: "El partido del sábado es importante, pero no definitivo"

Juan Francisco Martínez Modesto "Nino" es una voz suficientemente autorizada para hablar de los temas de actualidad del Elche: el partido del sábado frente al Extremadura, los movimientos del mercado de invierno o las últimas actuaciones arbitrales. El delantero franjiverde ha señalado que el choque frente al cuadro de Almendralejo "es importante, pero no definitivo".

"Hemos hablado en el vestuario y sabemos que es un partido importante, pero no definitivo porque, pase lo que pase, para llegar a los 50 puntos todavía quedará mucho. Ganar sería importante, porque es un rival directo y la única mentalidad que tenemos es salir a ganar", ha comentado. El jugador de Vera reconoce que "vencer nos daría mucho porque es un encuentro de más de tres puntos. Nos iríamos a ocho de ventaja y seguiríamos creciendo. Un derrota nos crearía problemas, pero en lo único que pensamos es en ganar y en dar una alegría a todo el mundo".

Sobre los numerosos movimientos del mercado de invierno, Nino ha indicado que "cuando se producen entradas y salidas es para intentar reforzar la plantilla. Los que han venido tienen cinco meses por delante para ayudar a conseguir el objetivo y en eso estamos, en seguir siendo un grupo fuerte y humilde".

El delantero ha querido "agradecer, como capitán, el trabajo y el implicación de los que se han marchado porque muchos de ellos nos ayudaron a volver al fútbol profesional. Cuando se cierra una puerta, se abren otras y había muchos equipos esperando".

Nino está viendo puerta en los últimos partidos y ya suma tres goles. "Me encuentro bien, física y mentalmente. El gol siempre es la vitamina que necesitamos los delanteros y tengo todas mis energía puestas en ayudar al Elche". En cuanto a sus nuevos compañeros en el ataque ha señalado que "Yacine es un buen jugador. Está adaptándose al equipo y a lo que quiere el entrenador". Y sobre Carlos Castro: "es un jugador que siempre me ha gustado. Cuando estaba en el Sporting marcó goles, tanto en Primera como en Segunda. En el Mallorca no ha jugado mucho. Es un futbolista diferente a lo que teníamos y ojalá aporte goles y asistencias".

El futbolista almeriense no se atreve a decir si la plantilla actual es mejor que la comenzó la temporada. "El tiempo lo dirá. Esperamos que los que vengan, como mínimo, den lo que nos han dado los anteriores. Sory y Benja siempre han tenido un comportamiento ejemplar en el trabajo y en el ambiente del vestuario".

El capitán no ha querido entrar muy a fondo en el asunto arbitral. "Es un tema delicado y una pelea que no sirve de mucho, sobre todo para jugadores y técnicos. Otra cosa es lo que pueda decir la Prensa o el club. Los jugadores y los técnico no vamos a ganar nada entrando en esas polémicas. Las acciones del partido del sábado fueron muy claras. Lo que pedimos es que nos respeten y confiamos en que en los próximos encuentros lo hagan mejor".