Carlos Castro: "Quiero reencontrarme en el Elche con ese jugador que ya he sido"

Carlos Castro ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Elche Club de Fútbol después de realizar su primer entrenamiento con el conjunto ilicitano. El nuevo delantero franjiverde ha explicado que se decidió a venir porque "desde que contactaron conmigo mostraron mucho interés y mucha confianza. El Elche es un gran club, me han dicho que hay un vestuario muy bueno y muy unido y quiero aportar mi grano de arena para conseguir el objetivo".

Lo que más le ha sorprendido en sus primeras horas es "una ciudad muy bonita y muy traquila", y, además, ha destacado que "los compañeros me han acogido muy bien desde elprimer minuto. Estoy adaptándome cada vez más y espero tener minutos ya el sábado frente al Zenit". Carlos Castro asegura que físicamente está "bien". "No he dejado de entrenar y estoy preparado para cuando decida el entrenador.

El nuevo delantero del Elche no encuentra explicación a la pérdida de protagonismo que ha tenido en el Mallorca. "Son cosas del fútbol, pero lo importante es seguir esforzándose y seguro que las cosas volverán a llegar. Estoy con muchas ganas de demostrar cosas, aportar al equipo y de volver a reencontrarme con ese jugador que ha se ha visto". En ese sentido, sentir el cariño que ha mostrado el club ilicitano le puede ayudar. "A todos nos gusta sentirnos valorados y sentir el cariño del club y de la afición. Espero devolverlo con trabajo y goles y prometo que voy a trabajar y a darlo todo".

El futbolista asturiano ha explicado que puede jugar como delantero referencia o como segundo punta. "Empecé mi carrera como delantero, pero creo que me puedo desenvolver bien como mediapunta, pero estoy para lo que decida el míster, aunque como referencia puede que me encuentre mejor".

Carlos Castro ha pasado de puntillas sobre algunos comentarios que han salido sobre su rendimiento, implicación y comportamiento en la última época. "En el fútbol se habla mucho y cuando va pasando de boca en boca, es difícil quitar esas opiniones. Pero la gente me podrá ver jugar y, luego, ellos serán los que opinarán".

El nuevo delantero ya ha tenido la oportunidad de hablar con Pacheta y ha asegurado que "todo ha ido muy bien. Me ha presentado a todos los compañeros. Está claro que, al principio, cuesta un poco adaptarse, pero soy un jugador que me gusta hablar y seguro que pronto me adaptarér".

Por último, sobre la competencia que va a tener con Sory Kaba, Nino y si finalmente se queda Benja ha indicado que "puede que sera un futbolista diferente a ellos, pero vengo a aportar y no a quitarle el puesto a nadie, aunque es normal que todos queramos jugar. Vengo a dar ese plus como el resto de compañeros para lograr el objetivo".