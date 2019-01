Netflix pide a sus usuarios que no realicen el desafío viral de la película 'Bird Box'

La película 'Bird Box' ha tenido mucho éxito entre los usuarios de Netflix y ha causado una gran repercusión en las redes sociales. El filme ha provocado una gran cantidad de memes, pero también ha causado un desafío viral que ha ocasionado daños en muchas personas.



La plataforma de 'streaming' ha rogado a los usuarios de Netflix que no realicen los retos que tratan de realizar tareas del día a día, pero con los ojos vendados sin ver absolutamente nada. La actriz Sandra Bullock protagoniza una persona que lleva a cabo acciones cotidianas sin visibilidad alguna y que tiene como objetivo llegar a un santuario acompañada de dos niños.





Can't believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don't know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.