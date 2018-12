Roberto Leal se despide de 'Operación Triunfo'

Se acaba el 2018 y Roberto Leal comienza una nueva etapa profesional. El presentador se estrena en las Campanadas de La 1 junto a Anne Igartiburu, una veterana en esto de dar la bienvenida al Año Nuevo.



Pero antes de decir adiós a este año, el sevillano ha querido despedirse de uno de los programas que más alegrías le ha dado, Operación Triunfo. Tras dos ediciones seguidas, la cadena ha decidido dejar en barbecho este formato, así lo aseguraba Toni Sevilla director de Contenidos de TVE en la rueda de prensa de este último OT: "No hay una fecha, pero debe haber una pausa".



Por ese motivo, Roberto Leal ha querido dedicar unas palabras a todos los concursantes y al equipo que ha hecho posible la vuelta de Operación Triunfo: "Se cierra una etapa y solo puedo daros las gracias. A los 32. A las más de 100 personas que han hecho posible que un formato como @operaciontriunfo, muchos años después de haber nacido como un fenómeno, volviese a llamar a las puertas de vuestras casas con magia, trabajo e ilusión. Ha sido muy emocionante compartir esto con todos los compañeros de @gestmusic y @la1tve. Me llevo mucho aprendido y vivido. Que la musica os acompañe siempre, familia. Esto ya no nos lo quita nadie. ¡A volar!".