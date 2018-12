HLA: Copa y a por el ascenso (86-68)

Casi diez años después de que Guillermo Rejón, entonces capitán del Lucentum, levantara la Copa Príncipe, el HLA vuelve a celebrar en el mismo pabellón la conquista de un trofeo. Los alicantinos vapulearon a un Zamora impotente con un espectacular juego de ataque con Conde y Galán como principales figuras pero con un Justin Pitts que tuvo que jugar casi todo el partido por la lesión de Garrido a los dos minutos.

Hubo tiempo para asimilar que el HLA iba a celebrar el título ya que el partido quedó sentenciado a los pocos minutos de comenzar el segundo cuarto. Los 17 puntos de Conde en los primeros diez minutos fueron una losa para un Zamora al que no se le podía pasar por la cabeza el desenlace con el 4-10 inicial en el momento de la lesión de Garrido. Los planes cambiaron para Rivero que no dudó en otorgar casi todo el minutaje a Pitts. El base estadounidense, que jugó con molestias físicas, no brilló en anotación pero sí lo hizo en cuanto a la dirección, bien escoltado por Schmidt y por «Chumi» Ortega, auténticos seguros de vida que ayer llevaron de cabeza al Zamora.

Los lucentinos llegaron a gozar de 30 puntos de ventaja en una exhibición de juego perfectamente acompañado por una afición volcada con su equipo. La conexión equipo-público era total. El equipo no dudó en celebrar con la peña Kali el título nada más finalizar el choque al tiempo que los jugadores daban una improvisada «ducha» a Rivero sobre el parquet. La euforia se desató en el Pedro Ferrándiz como hacía mucho tiempo que no sucedía, aunque el verdadero premio debe ser el ascenso como bien se encargó de recordar el técnico segoviano.

Si Conde fue la pesadilla del Zamora en el primer cuarto, Galán, nombrado MVP de la final, lo fue tras el descanso. El joven pívot acabó con 14 puntos y 8 rebotes en una segunda parte gloriosa. Se convirtió en el amo de la pintura y dejó en anécdota el 0-8 con el que el Zamora arrancó el tercer cuarto. El choque llegó al último cuarto con todo decidido con un abultado marcador de 72-44. El HLA apenas levantó el pie del acelerador ante un rival muy tocado moralmente y deseando que acabara el suplicio. Rivero premia a los canteranos Seguí y Sempere con unos minutos poco antes de que se desatara la euforia con la entrega de la Copa. Fue Luis Barcala, alcalde de Alicante, el encargado de entregar el galardón a Quique Garrido, capitán del HLA que pese a sus muletas y su maltrecho tobillo, no dudó en saltar y festejar el título.

Casi sin tiempo para celebraciones, el 29 viene el Azuqueca para reanudar la verdadera lucha de la temporada.