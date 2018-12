El HLA Alicante busca el liderato en solitario en Menorca

Último partido antes de jugar el deseado duelo de la Copa del día 22 ante el Zamora. El HLA afronta hoy (20 horas) en Menorca un complicado enfrentamiento ante un rival que se caracteriza por la irregularidad pero que está en condiciones de pelear por la victoria ante cualquier rival. Los alicantinos buscan su décima victoria y regresar al liderato, aunque para ello debe perder el Murcia en su encuentro ante el Hospitalet. Villarrobledo y Almansa, tercero y cuarto, se enfrentan entre sí.

Regresa Schmidt al equipo después de perderse el partido ante La Roda por una gastroenteritis. Los alicantinos ya ganaron el Menorca en la primera vuelta (64-60) pero no fue fácil. Pedro Rivero destaca a su rival como un equipo con mucho oficio y que su juego no se corresponde con los resultados que ha obtenido hasta el momento. «Son jugadores que se conocen a la perfección, con dos grandes manejadores de juego y que hasta ahora su buen hacer no se ha transformado en resultados positivos. Con nuestras armas trataremos de minimizar sus recursos», afirma el técnico lucentino, que no quiere que la Copa de la próxima semana distraiga a sus jugadores del verdadero objetivo de la temporada.

«Tenemos que tratar de mantener la concentración durante todo el partido, pues últimamente hemos sufrido algún bache por errores puntuales y debemos seguir trabajando en ello», subraya el técnico lucentino.

El HLA buscará su décima victoria de la temporada. Si tiene un nivel de acierto como el del último partido el objetivo no será complicado, pero si el equipo ofrece la versión del encuentro en Girona las cosas se tornarán difíciles. En ambos casos, lo que sí que funcionó a la perfección es la defensa, una de las señas de este conjunto. El HLA es uno de los equipos que mejor defiende de la competición y es su principal arma.

Una victoria en Menorca esta tarde daría al conjunto lucentino una dosis de motivación importante de cara a la Copa del próximo sábado 22 (18.00) en el Pedro Ferrándiz ante el Zamora. Los lucentinos son conscientes de que no pueden distraerse ante un Menorca necesitado.