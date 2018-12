El Ayuntamiento de Alicante suspende las actividades al aire libre esta tarde por la alerta por vientos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido la alerta nivel amarillo por nevadas en el interior de la provincia de Castellón y la alerta naranja por rachas de vientos que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el interior de la provincia castellonense y los 90 kilómetros/hora en la provincia de Alicante. Viento que se combinará con las lluvias débiles que están cayendo sobre la provincia con registros de dos litros cuadrados de media. Muy poco significativa. Si es esperan esta tarde vientos muy fuertes. El Ayuntamiento ha decretado la paralización de las actividades deportivas al aire libre, así como el cierre de los mercadillos a partir de las 14 horas.

En el interior de Castellón las nevadas, que se registrarán entre las 18 y las 24 horas de hoy, pueden acumular hasta 4 centímetros de altura, con una probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento.

El nivel naranja por vientos se ha establecido en la provincia de Castellón desde las 18 hasta las 24 horas ante la posibilidad de que se alcancen rachas máximas de hasta cien kilómetros por hora, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

En la provincia de Alicante también se ha establecido el nivel naranja por rachas de vientos de hasta 90 kilómetros por hora, que se registrarán entre las 18 y las 24 horas con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

La provincia de Valencia también se encuentra en alerta amarilla por fuertes vientos, que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora entre las 15 y las 24 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

Consejos

En estas situaciones meteorológicas, debido a la dificultad de combatir estos fenómenos, el seguimiento de los consejos y la actitud de la población, a través de la adopción de medidas preventivas y de autoprotección, resulta esencial en la reducción del número potencial de sucesos.



Prevención en el hogar

Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.

Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas.

Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Qué hacer en la calle o en el campo

No salgas si no es necesario.

Aléjate de casas viejas o en mal estado.

Evita los muros y las vallas publicitarias.

Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas. No transites por parques o avenidas arboladas.

No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.

Los postes de luz y torres de alta tensión son muy peligrosos. Aléjate y en caso de caída avisa al 1·1·2.



Precaución en la carretera

Si es posible evita circular. Usa preferentemente el transporte público y en caso de tener que salir, infórmate de la predicción meteorológica.

Reduce la velocidad a límites de seguridad. Un golpe de viento puede desviarte de la trayectoria.

Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales.

En caso de necesidad, párate en una zona segura y espera a que amaine el viento.



El temporal en zonas marítimas

Protege tu vivienda ante la posible invasión del agua del mar.

Si estás en un camping permanece atento a la posibilidad de evacuación.

No te acerques a paseos marítimos, espigones o acantilados. La fuerza del agua te puede arrastrar.

No circules con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa.

Abstente de practicar cualquier tipo de deporte náutico. Si dispones de embarcación procura asegurar su amarre en un lugar resguardado.