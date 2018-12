'OT 2018' vive su última expulsión y escoge a sus primeros finalistas

'Operación Triunfo 2018' ha entrado en su recta final. En la undécima gala del concurso Marta y Sabela se jugaban más que su continuación en la Academía. La andaluza y la gallega se jugaban poder optar a la final y, porque no, coger el relevo de Amaia y convertirse en la ganadora de la edición.

Para Marta era la cuarta vez que se enfrentaba a la decisión de la audiencia, tres de ellas consecutivas, mientras que, en el caso de Sabela, regresaba a la palestra sin hacerlo desde su primera actuación como concursante oficial de 'OT 2018'.

Finalmente, los espectadores han decidido que Marta se convierta en la última expulsada del concurso, salvando a Sabela con el 64% de los votos. La andaluza, que escogió 'One More Try' de George Michael, no pudo con la gallega y 'El cuarto de Tula', y eso que fue su mejor actuación. Pero la gallega demostró con este tema salsero sus dotes de baile y su poder de improvisación.

Natalia y Famous ya son finalistas

Como ocurrió en la edición anterior, los miembros del jurado valoraron numéricamente a los concursantes y el que más nota conseguía cruzaba la pasarela. Natalia fue la única aspirante que consiguió hacer pleno de dieces con 40 puntos, por lo que se convirtió en la primera finalista de 'OT'. Y es que para el jurado Natalia ha sido la concursante más regular.

El segundo finalista fue seleccionado por los profesores de la Academia. Noemí Galera y el claustro decidieron que Famous cruzara la pasarela por la gran evolución que ha demostrado en estos 3 meses.

Solo quedan tres plazas. Los cuatro concursantes restantes se jugarán el pase a la final dentro de siete días.