Xavi Torres: "No hay mejor manera de romper la mala racha que ganando al Sporting"

Xavi Torres ha sido el jugador de Elche encargado este miércoles de atender a los medios de comunicación. El centrocampista del conjunto ilicitano ha reconocido que ya no pueden alargar más la dinámica negativa de los últimos cinco partidos. "Llevamos una racha de resultados que no es la que esperábamos y que mejor manera de romperla que este domingo contra un rival de envergadura, como es el Sporting de Gijón y delante de nuestra afición, que se merece que le demos un pequeño premio porque siempre nos están animando".

El futbolista asturiano no teme al cuadro asturiano a pesar de que ha enderezado el rumbo con el cambio de entrenador. "Vienen después de dos victorias consecutivas que dan moral y tendrán la confianza por las nubes, pero hay que 'reventarlos' aquí como sea. La mayor motivación para nosotros es romper nuestra mala dinámica, la suya y jugar contra un histórico ante nuestra afición".

El jugador del Elche también ha reconocido que en el vestuario están preocupados después de sumar dos puntos de 15 posibles en los últimos envites. "Mentiría si digo que no preocupa. Sacar dos puntos de quince no gusta a nadie, pero también es verdad que en partidos, como el último en Córdoba, podríamos haber ganado perfectamente. En Alcorcón si hubiésemos empatado tampoco habría pasado nada. Son partidos para corregir errores y ahora toca ganar al Sporting para darnos todos una alegría".

Xavi Torres, que militó en el Sporting hace dos temporadas, ha comentado su el cuadro gijonés que "no conozco al entrenador porque en mi época allí estaba en el filial. Seguro que va a ser un rival muy atrevido y nosotros debemos hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y mejorar los aspectos en los que estamos fallando para volver a ser el equipo que vio contra el Málaga y el Zaragoza, contra quienes hicimos encuentros muy completos".

El mediocentro no considera que los que le está fallando al Elche es exclusivamente falta de acierto o de fortuna. "Sería muy fácil decir que nos ha faltado suerte, pero no hay que volverse locos porque, cuando ganamos al Málaga y al Zaragoza, tampoco éramos los mejores. Ahora, con esta racha, no somos los peores. Somos un equipo que va creciendo y sintiendo cada vez más cómodo en la categoría. Nos falta que la suerte esté de cara en esos partidos en los partidos que no nos acompaña. Contra el Alcorcón no hicimos un partido brillante, pero lo más lógico hubiera sido sumar un punto, frente al Córdoba tendríamos que haber sumado los tres y ante el Albacete, como mínimo, empatar. Lo que hay que hacer es cambiar la dinámica negativa cuanto antes", ha comentado.

El futbolista de Xàbia recuerada que "La Liga en Segunda División es muy larga y muy igualada. Si ganamos dos o tres partidos antes de Navidad, ya estaremos hablando de play off. La racha no esta siendo buena, pero hay que seguir con las cosas que hacemos bien, que son muchas, y subsanar las que hacemos mal. Estoy convencido de que este equipo conseguirá el objetivo cuanto antes".

En cuanto a su situación personal, Xavi Torres ha indicado que "está claro que a todo el mundo le gusta jugar lo máximo posible. Después de las tres primeras jornadas, tuve una pequeña lesión, entró Manuel Sánchez y lo hizo bien. Luego, con los dos a buen nivel, el entrenador apostó por él. Me he encontrado muchas situaciones así y la única solución es seguir trabajando y ponérselo difícil a mi compañero porque, así, tendrá que dar 100% para jugar".