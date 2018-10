"Su voz y su dulzura permanecerán con nosotros"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado este sábado de "triste noticia" el fallecimiento de la soprano Montserrat Caballé, a la que ha definido como "gran embajadora de nuestro país, reconocida internacionalmente".



"Su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros", ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.







Triste noticia. Muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente. Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros. pic.twitter.com/joriB5omc5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de octubre de 2018

El Gran Teatre del Liceu quiere expresar su pésame por la muerte de Montserrat Caballé (85), una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre, donde actuó más de 200 veces. pic.twitter.com/eDdWauM0Sf — Gran Teatre Liceu (@Liceu_cat) 6 de octubre de 2018

Triste noticia el fallecimiento de Montserrat Caballé, una de las españolas más importantes del S. XX y un icono de la música internacional cuyo legado disfrutaremos siempre. Hoy los amantes de su voz y todos los españoles estamos de luto. DEP pic.twitter.com/yTnYDTcuu2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de octubre de 2018

Nos deja una las grandes de nuestra música, figura universal de la cultura española. Queda su enorme legado, del que nunca olvidaré su maravillosa ´Barcelona´ para los Juegos Olímpicos de 1992. DEP Montserrat Caballé. pic.twitter.com/UUfYPQrxgu — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 6 de octubre de 2018



Casa Real

Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 6 de octubre de 2018

Queridisima amiga,

grande entre las más grandes! Hoy te fuiste a cantarle a los ángeles. Te quedas para siempre en mi corazón y en el de millones de gentes que te hemos admirado en el mundo entero!

Gloria a ti, Montserrat Caballé!! pic.twitter.com/zktr7qGNVr — RAPHAEL (@RAPHAELartista) 6 de octubre de 2018

Adiós a una de las más grandes de la lírica en el mundo y una de las grandes voces de todos los tiempos.Montserrat Caballé ?? pic.twitter.com/kuGHGHBSLn — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 6 de octubre de 2018

Montserraten el que se encontraba ingresada desde mediados del pasado mes de septiembre por una dolencia que padecía desde hacía tiempo.Uno de sus grandes amigos también ha querido darle un adiós a la cantante, al igual que los responsables desua mado teatro del Liceu. El tenor Josep Carreras ha afirmado fue una mujer muy vital y sensible, y ha declarado: "De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro,". Es "una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre", han dicho desde el Liceu.Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quimde la ópera" y catalana universal.En declaraciones a Catalunya Ràdio tras conocer el fallecimiento, Torra también ha afirmado quey ha valorado que fue "una de las grandes cantantes" de las obras de Rossini.Además de destacar su trayectoria como artista, ha resaltado su "", y ha asegurado que se merece un homenaje de país.El presidente del PP, Pablo Casado, tambiénde la soprano Monserrat Caballé, a la que ha definido como un "icono de la música internacional".Casado ha expresado su pesar en un mensaje en su cuenta personal de Twitter: "Triste noticia el fallecimiento de Montserrat Caballé, una de las españolas más importantes del S. XX y un icono de la música internacional cuyo legado disfrutaremos siempre.".Lo mismo ha hecho, a través de sus redes sociales. "Nos deja una las grandes de nuestra música, figura universal de la cultura española., del que nunca olvidaré su maravillosa ´Barcelona´ para los Juegos Olímpicos de 1992. DEP Montserrat Caballé".La"Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida", ha señalado la Casa Real a través de su cuenta de Twitter.Los Reyes han destacado que la soprano. "Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre las mejores", ha apuntado la Casa Real.Galardonada con un, la mayor distinción que se concede en España, actuó en los escenarios más importantes del mundo con obras como 'Cossi fan tutte' de Mozart e interpretando papeles como el de la heroína 'Isolda' de Wagner, entre otros.Otras figuras de la cultura no han perdido tiempo en dar su úlitmo adiós a la tan querido artistas. Raphael o Antonio Banderas han sido algunos de ellos.