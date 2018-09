Emilia Clarke se despide de ´Juego de Tronos´ con un tatuaje que enamora a sus fans

A pesar de que ya ha finalizado el rodaje de la octava y última temporada de ´Juego de Tronos´, Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la ficción, es y será siempre Madre de Dragones. Para inmortalizar ese título y su experiencia en la serie que la catapultó a la fama, la actriz se ha tatuado lo más preciado para su personaje: Sus tres dragones.



Clarke lo ha anunciado a través de Instagram, donde la actriz ha publicado una fotografía mostrando su nuevo tatuaje en la muñeca y que está dedicado a sus 'hijos' Drogon, Rhaegal y Viserion. "MOD 4 LYFE!!!!", escribió Clarke refiriéndose a Mother Of Dragons (Madre de dragones). "Mamá no va a olvidar nunca a sus bebés", continua el texto.



La intérprete inglesa utilizó el hashtag #dontworryionlybrieflypassedout (No os preocupéis, me desmayé por poco tiempo), lo que indica que el entintado claramente le causó alguna que otra molestia, aunque el resultado mereció la pena.



Clarke no es la primera actriz del reparto que se hace un tatuaje en homenaje a la serie de HBO. Sophie Turner, la actriz que da vida a Sansa Stark, decidió despedirse de su personaje de Juego de Tronos el pasado mes de junio tatuándose el emblema de la casa Stark, un lobo huargo, junto con un breve texto que reza: The pack survives (La manada sobrevive).





Por su parte, su amiga y compañera de reparto -y hermana en la pantalla- Maisie Williams, siguió sus pasos un mes después y se inmortalizó 'No One' (Nadie), título del octavo episodio de la sexta temporada. En dicho capítulo, la hija pequeña de Eddard Stark y Lady Catelyn Stark mata a la Niña Abandonada, sacerdotisa del Dios de Muchos Rostros en la Casa de Blanco y Negro en Braavos y miembro de los Hombres sin Rostro. Al entregar su rostro a Jaqen H'ghar, este le comunica que acaba de convertirse en Nadie.Aún sin fecha oficial de estreno,Mientras tanto, el equipo y sus seguidores celebran su tercer premio Emmy a la Mejor serie de drama.