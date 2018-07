Un exdirector de Costas admite que colaboró con una red de fraude fiscal

El fiscal y el abogado del Estado retiran los cargos contra uno de los siete implicados al inicio del juicio.

El exdirector provincial de Costas en Alicante Fernando Paton admitió ayer ante un juzgado haber colaborado con una trama de fraude fiscal. Paton se sentaba ayer en el banquillo junto a otros seis acusados de formar parte de un entramado empresarial que habría defraudado más de 180.000 euros a la Agencia Tributaria con una operación de compraventa de terrenos en el término municipal de Xixona durante el año 2006. Otros miembros de esta trama tienen otras causas abiertas por hechos similares a éstos e incluso han sido condenados por fraude fiscal, entre los que se encuentra el propio Paton.

La causa por las operaciones inmobiliarias investigadas en Xixona se enjuiciaba ayer en un juzgado de lo Penal de Alicante. Es el segundo juicio que afronta Paton por las actividades del entramado empresarial investigado. Otro juzgado de lo Penal ya le condenó el pasado mes de noviembre a tres años y tres meses de cárcel por otro presunto fraude de más de tres millones de euros. La Audiencia todavía tiene que confirmar esa resolución. La actitud de Paton ayer fue muy distinta a la del anterior juicio, donde arremetió contra los inspectores de Hacienda que le investigaron y cuestionó el rigor de sus conclusiones en las que se basó la acusación.

Pocos días antes del juicio, el que fuera director de Costas de Alicante durante los años 80 cambió de abogado, ahora le representa el letrado Manuel Lucas, mostrándose partidario de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a cambio de una rebaja en las penas que se le reclaman y que inicialmente le piden tres años. Antes de la vista, ingresó los 20.000 euros que le reclamaban a él como responsabilidad civil y ayer se declaró culpable de los hechos, aunque limitando su responsabilidad. Según fuentes cercanas al caso, el pago no afecta al resto de acusados, ya que las cantidades reclamadas no son solidarias. Paton aseguró en su declaración ayer que en su día le pidieron dinero para financiar la operación y que él lo prestó a sabiendas de que la finalidad era defraudar a Hacienda. Según dijo, por la operación iba a recibir un interés elevado, pero no los beneficios que le atribuía Hacienda. En su declaración señaló a otro acusado, Alejandro C. O. como el responsable del entramado.

Ayer, antes del juicio, el abogado del Estado anunció que retiraba la acusación para uno de los siete acusados, al considerar que no había pruebas que acreditaran que formara parte del entramado. Este procesado, defendido por el abogado Javier Boix, tendrá que ir a declarar hoy en el juicio en calidad de testigo.

La confesión de Paton no cambió los testimonios del resto de los acusados que siguieron defendiendo su inocencia. El letrado Francisco González, que defiende a uno de ellos, llegó a plantear la nulidad del auto por el que se puso en marcha el proceso y que, por lo tanto, los hechos estarían prescritos.

Otro de los principales acusados, Alejandro V. T., señaló que él se había prestado para figurar como administrador en varias mercantiles sin actividad aparente y sin trabajadores y que desconocía las responsabilidades en las que estaba incurriendo cuando aceptó ir sólo para firmar.