Jiménez cuestiona el actual sistema de votación de las Hogueras

Antes de que se procediera a desvelar los monumentos ganadores en categoría adulta, el presidente de la Federación de Hogueras, Manuel Jiménez, puso en tela de juicio el actual sistema de votación haciendo énfasis en que se trata de un concurso municipal, y que como tal los distintos jurados los designa el Ayuntamiento, y que la entidad que él encabeza no tenía constancia de qué personas lo iba a componer.

Jiménez puntualizó que el sistema de votación es el que los presidentes de Especial habían querido, y lo cuestionó. Dijo que una vez que pasen las fiestas se elevará una propuesta para modificarlo «porque no consideramos que el actual sistema sea el más correcto», posicionándose a favor de que gane la hoguera que obtenga mayoría absoluta. «No puede ser que un mismo monumento sea a la vez el mejor y el peor, que tenga la puntuación más alta y la más baja, aunque sean diferentes los ojos que lo vean». Y desveló que el Ayuntamiento, por parte del alcalde y el edil de Fiestas, había propuesto a las comisiones cambiar el sistema.

Sin embargo, el presidente de Florida Portazgo cree ahora que se deberían introducir cambios. «El jurado debe debatir y el resultado ser consensuado entre todos». De esta forma, explica José Francisco Muñoz, «una mala puntuación no te pasaría factura». También el presidente de La Cerámica, ganadora del tercer premio, apuesta por introducir cambios. «En mi opinión, habría que eliminar las puntuaciones extremas. Sería todo más justo, aunque no existe un sistema perfecto». Por su parte, el artista alicantino Federico Molinero, autor de la hoguera de Hernán Cortés, se mostró muy decepcionado con la decisión del jurado de este año. Cree que lo que debe primar para que un monumento se alce con el máximo galardón «es su remate y que tenga estilismo», algo que a su juicio la hoguera de Sèneca no tiene. «Es un monumento bonito y ya está. Pero las bases del concurso dicen que tiene que haber colores mediterráneos, simetrías, remates y riesgo, y Sèneca no cumple nada de esto. Si las bases han cambiado, que lo avisen para que todos sepamos a qué atenernos». Molinero señala que este año ha habido monumentos que han llegado a los 20 metros, «es el caso de Polígono San Blas, Hernán Cortés y Florida Portazgo y no se han valorado. Al final haremos hogueras de 12 metros bien pintadas y ya está».

La lectura de las votaciones de Especial fue accidentada. En la primera se detuvo el escrutinio al obtener dos hogueras (Sagrada Familia y Polígono de San Blas) siete puntos. El recuento se paró y el jurado se retiró para aclararlo. Volvieron dando 7 a Polígono y 1 a Sagrada Familia. Asimismo, pidieron disculpas a Rabasa Polígono Industrial por llegar tarde al confundir la calle donde plantan.