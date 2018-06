"Nos jugamos la vida, no vale otra cosa que ascender"

Daniel Provencio ha sido el encargado este miércoles de atender a los medios de comunicación. Al centrocampista franjiverde se le ha visto sonriente y muy ilusionado por conseguir el objetivo del ascenso. "Estamos en el final de una temporada difícil y dura, hemos tenido muchos partidos complicados y en el play-off hemos tenido rivales muy difíciles como el Murcia o el Sporting B, que sólo había perdido un partido en su casa. Lo que vale es subir y en esta última eliminatoria hay que darlo todo".

El futbolista madrileño reconoce que en Gijón pasaron unos momentos muy complicados cuando se vieron eliminados. "Hemos luchado mucho por conseguir el objetivo que era terminar primeros y ascender en la primera eliminatoria, pero, por circunstancias, no pudimos. Siempre hemos sido el rival a batir. Frente al Sporting tuvimos ocasiones para sentenciar y cuando recibimos el gol, durante varios minutos se pusieron muy mal las cosas y se nos pasaron muchas cosas por la cabeza. Fueron momentos duros pensando en el club y en que el Elche iba a estar otro año en Segunda B, jugamos en campos difíciles y de césped artificial. Nos estamos jugando mucho, pero Nino nos saca de todo".

Provencio ha comentado que tras empatar en Mareo "no se puede explicar con palabras todo lo que sentimos. Fueron momentos de muchos nervios y nos sabes lo que hacer.Te vuelves loco y quieres disfrutar con la afición. Ahora estamos en la final y el club depende de nosotros, nosotros del club, los jugadores y nuestras familias nos jugamos mucho. Hay muchos compañeros que no han jugado en Segunda División y podrían tener la oportunidad de estar en el fútbol profesional y más en el Elche. Nos estamos jugando la vida y no vale otra cosas que ascender".

El centrocampista del Elche considera que medirse al Villarreal B, que estuvo en el mismo grupo, no se sabe si es una ventaja o una desventaja. "Nosotros los conocemos, pero ellos, también, nos conocen a nosotros.Tenemos que hacer hincapié en las cosas buenas en hicimos en los dos enfrentamientos anteriores y corregir los defectos. Tenemos que aprovechar nuestras virtudes para que no se sientan cómodos con el balón".

Provencio ha asegurado que no le sorprende la espectacular respuesta que está teniendo la afición de cara al partido del sábado. "Cualquiera que conozca el Elche sabe que es algo lógico. Esta afición nunca falla. Hemos conseguido volver a enganchar a la afición y con ilusión y con su apoyo se puede lograr el ascenso. Necesitamos el apoyo de todos, ojalá esté el campo lleno. En Gijón vinieron pocos porque no habían más entradas, pero desde el campo se notaba su aliento. Ellos están esperando toda la semana con ilusión para venir al Martínez Valero a ver a su Elche".

El madrileño no escatimó elogios hacia Nino. "Ya sabemos lo que nos da. Representa los valores del Elche como nadie. Se merece una estatua. Sale al campo y lucha y corre, es un diez como compañero. Es de admirar y un lujo poder jugar con Nino".

Provencio ha reflejado en su rostro la ilusión que hay dentro del vestuario. "Tenemos una ilusión tremenda. Después de ganar en Gijón estamos superilusionados y con más ganas si cabe todavía. Tenemos ganas de que llegue el sábado y jugar el partido para demostrar a la afición que nadie se plantea no ascender. Desde el primer minuto que vinimos al Elche sabíamos que lo único que valía era volver a Segunda División. Ha llegado la hora de jugar estos partidos. Estamos trabajando con más ilusión todavía que la semana pasada. Es normal que haya tensión y que cuando se vaya acercando el partido entrará el nerviosismo, pero tenemos que salir a tope y con el apoyo de la afición lo vamos a conseguir".