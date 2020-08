La coordinadora autonómica de Podemos sale en defensa de Pablo Iglesias e Irene Montero

La coordinadora autonómica de Podemos en la Comunidad Valenciana, Pilar Lima, ha enviado este martes un mensaje de apoyo al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra Irene Montero, dirigentes nacionales de su partido y miembros del Gobierno, ante el acoso que han sufrido en sus vacaciones: "Es difícil ver cómo son acosados y no se toman medidas".

Así lo ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que asegura que lleva "días" pensando en "cómo mostrar mi apoyo a Irene, Pablo y los tres pequeños".

Según añade Lima, "es difícil ver cómo son acosados y no se toman medidas. Pero pienso que en mi país somos una mayoría que dialoga aunque haya diferencias y no se inclina por la violencia".

"#Antifa siempre", concluye, la coordinadora autonómica de Podemos, elegida recientemente por la militancia que, entre otros, ha retuiteado un mensaje de Montero en el que agradece a las personas que les arropan con la iniciativa '#MiCasaEsLaTuya'.

También la diputada y síndica de Unidas Podemos en las Cortes Valencianas, Naiara Davó, se ha pronunciado en las últimas horas sobre lo sucedido para asegurar, también en un mensaje en su cuenta de Twitter, que el acoso a Iglesias y Montero es "terrorismo de baja intensidad promocionado por la ultraderecha conspirativa y belicista".

"La impunidad de los acosadores debe terminar. El amparo político y mediático a estas actitudes es un escándalo democrático", asegura la síndica de Podem quien, por su parte, ha retuiteado el mensaje de Iglesias, en el que el líder de Podemos tilda de "grave" lo que está haciendo con su familia "la extrema derecha" tras tener que abandonar sus vacaciones en Asturias y ha exclamado que "no hay derecho a que sus hijos tengan que sufrir las consecuencias y las tareas políticas de sus padres".

También se ha pronunciado sobre lo sucedido la vicepresidenta del Consell y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, colíder de Compromís, que en un mensaje en esta misma red social ha afirmado: "No es escrache. Es acoso, señalamiento, razzia de los que no aceptan la democracia cuando no son los suyos los planteamientos mayoritarios".