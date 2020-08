El PP defiende modificar leyes estatales para que las comunidades puedan restringir derechos fundamentales

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha defendido la modificación de la legislación básica estatal para dar "instrumentos legales" a las comunidades autónomas con el fin de que puedan adoptar medidas que supongan restricciones de derechos fundamentales, con la finalidad de que ello no dependa de la situación de cada autonomía y de las decisiones judiciales.

Bonig ha criticado en rueda de prensa que tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el del 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "ni actuó antes de la Covid-19 ni durante ni después" y por ese motivo ha lamentado que "estamos en la cola de todos los rankings".

Por ello, ha insistido en la necesidad de realizar una modificación de la legislación para "dar instrumentos legales" a las comunidades autónomas para que "adopten medidas que supongan restricciones de derechos fundamentales", ya que la competencia, ha puntualizado, es estatal.

En relación a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado viernes entre el Ministerio y las autonomías, Bonig ha señalado al respecto que le parece "correcta" la reunión de este órgano pero ha defendido que "es lo que el PP ha pedido siempre".

"Nos parece correcto que se haya realizado una reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas y que se haya llegado a un acuerdo por unanimidad", ha agregado, al tiempo que ha defendido la "lealtad crítica" de los 'populares'.

Sin embargo, ha manifestado que todas las medidas acordadas en el Consejo "son una enmienda a la totalidad de la gestión de Puig". "Hace solo una semana la Conselleria de Sanidad decía que no hacía falta hacer PCR a los nuevos ingresos de las residencias y al personal que regresaba de las vacaciones, y una semana después han tenido que rectificar", ha criticado.

Respeto a la entrada en vigor de las nuevas medidas restrictivas, la presidenta del PPCV ha afirmado que "no entiende" cómo en algunas comunidades ya han entrado en vigor este lunes mientras que en la Comunitat Valenciana no lo harán hasta este martes. En este sentido, ha recalcado que se debería de haber establecido un gabinete político y funcionarial de emergencia durante el fin de semana "para que este lunes para las nuevas medidas se hubieran publicado en el DOGV ante la situación excepcional", al tiempo que ha criticado el hecho de que "con 330 altos cargos del Consell no haya habido ninguno al frente de la situación".



Usar las "armas del Estado"

Por su parte, el síndic del PSPV en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha asegurado que la portavoz del PPCV, Isabel Bonig, "se supera a sí misma" desde el inicio de la crisis de la Covid-19 y ha señalado que los socialistas "no estamos por restringir los derechos fundamentales", sino por "utilizar todas las armas del Estado para controlar la pandemia con todos los requisitos legales a nuestro alcance".

Mata ha respondido en estos términos en un comunicado a las declaraciones de Bonig, que ha abogado por modificar la legislación estatal para que las autonomías tengan poder para restringir los derechos fundamentales en el contexto de esta crisis.

En ese sentido, Mata ha apuntado que si fuese necesario el Gobierno de España "no dudará en tomar mayores medidas para frenar la pandemia" y ha señalado que hoy la "buena noticia" es que "todas las comunidades autónomas tiene en marcha sus planes de contingencia ante la nueva situación", algo que, tal y como ha apuntado, "ha sido por unanimidad de todas las fuerzas políticas".

Así mismo, Mata ha recordado a Bonig que "todas y cada una de las medidas adoptadas por el Consell están coordinadas con el Gobierno de España" y ha criticado que al PPCV "le cueste mucho asumir que ha sido una decisión adoptada por unanimidad por todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por su propio partido".

El síndic socialista ha lamentado que durante esta crisis "no hemos encontrado ni calidez, ni comprensión por parte del Partido Popular" y ha puesto en valor la gestión del Consell de Ximo Puig en materia sanitaria: "Hemos contratado a más rastreadores que nadie, hemos reforzado todo nuestro sistema y las bolsas de sanitarios ya están extinguidas porque prácticamente todo el personal disponible está preparado por si pudiera existir alguna eventualidad desagradable".

Según Mata, "aunque exista un nivel de contagio importante", estos contagios se sitúan en franjas de edad limitadas y, afortunadamente, "la trazabilidad se mantiene y nuestro sistema sanitario está preparado para lo que pueda pasar".