El PP y Cs impiden debatir en la Diputación la reprobación de Alejandro Morant

El gobierno de la Diputacion, formado por el PP y Ciudadanos, ha impedido que se llegue a debatir la moción de reprobación y retirada de competencias del diputado del PP, Alejandro Morant, actual responsable de Carreteras, Vías, Conservaciones de Edificios e Instalaciones y Parque Móvil de la Diputación. Los 14 diputados del PP y los dos de Cs se han impuesto a los 14 del PSPV-PSOE y el portavoz de Compromís que presentaron sendas propuestas para reprobar al alcalde de Busot por sus comentarios sobre emigración, publicados en redes sociales.

El portavoz del Gobierno de la Diputación, Adrián Ballester ha esgrimido que las mociones llegaron "fuera del plazo estipulado, que concluye el viernes anterior al pleno a 14.00 horas". Las propuestas del PSPV y de Compromís se registraron en la tarde del viernes, en torno a las 20.00 horas, por lo que al no aceptar la urgencia de su tramitación se debatirán en el próximo pleno ordinario, previsto inicialmente a primeros de septiembre.

Ante esta decisión, el grupo socialista en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz, Toni Francés, ha lamentado que PP y Ciudadanos no hayan permitido que se debatiera en el pleno la moción. En ese sentido, Francés considera que "ante la gravedad de la situación, desde el Grupo Socialista esperábamos una reacción, al menos de disculpa, de sorpresa del equipo de gobierno que forman PP y Ciudadanos". Según Toni Francés, "si al equipo de gobierno de la Diputación no les parece urgente actuar frente a la xenofobia tenemos un problema". El portavoz socialista alega que el PP ha tenido 6 días "para al menos tomar una posición a favor o en contra. Y ahora lo quieren alargar hasta septiembre. Pues bien. En septiembre nos veremos", ha concluido.

Por su parte, Compromís lamenta la escena vivida durante el pleno de la Diputación de Alicante, en el que el PP y Cs "han secuestrado el debate de la moción de reprobación presentada por Compromís y PSPV para que el hemiciclo reprobara las manifestaciones racistas y xenófobas del vicepresidente Alejandro Morant realizadas esta última semana". Según Compromís, "el gobierno de derechas ha votado la no urgencia de la moción esquivando así un debate que han considerado 'declaraciones personales de Alejandro Morant' que consideran 'libre expresión'. "Banalizan el racismo y esto es inaceptable e intolerable en una institución democrática que ya ha vivido episodios similares en los últimos años con el mismo político de protagonista. Ni se nos ha concedido el uso de la palabra", ha señalado el portavoz valencianista, Gerard Fullana.

Además de rechazar el debate urgente de la moción, el PP ha defendido a su diputado Alejandro Morant, del que han asegurado que "habla en su perfil personal y no habla en nombre de la Diputación de Alicante". Adrián Ballester ha recordado a las dos fuerzas de izquierda que han presentado la moción que "no les importa el racismo, la intolerancia o la xenofobia; si le importasen los inmigrantes ilegales, no habrían dejado sin asilo a los inmigrantes ilegales, como los del barco Aquarius", ha añadido el diputado popular.