Compromís y Podemos coinciden en adaptar el Botànic a la crisis "sin mirar a la derecha"

La coordinadora autonómica de Podemos y diputada en las Cortes, Pilar Lima, junto a otros dirigentes del partido morado como César Lledó, Lidia Montero y Esther Sanz, ha mantenido su último encuentro en el marco de la ronda de contactos que está teniendo como nueva coordinadora, con los representantes de Compromís, Àgueda Micó, Natxo Serra y Miquel Real.

En este encuentro, los representantes se han mostrado satisfechos por la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del Pacto del Botànic que se reunirá mañana y que fue uno de los primeros objetivos que se marcó Pilar Lima tras ser elegida nueva coordinadora de Podem. Así, Pilar Lima propuso la revisión del acuerdo del Botànic para adaptarlo a las necesidades de reconstrucción del país ya en la primera reunión de la dirección política de Podem, el Consejo Ciudadano Valenciano, celebrada el pasado 4 de julio, aprobado por unanimidad. Esta propuesta fue trasladad por Lima a los encuentros mantenidos con el presidente de la Generalitat Ximo Puig, con la vicepresidenta Mónica Oltra o con EUPV.

Tras la reunión de hoy, tanto Compromís como Podemos ven con preocupación las alianzas de los socialistas con PP y Cs en algunos ayuntamientos porque "no es el momento de mirar a la derecha". Coinciden en fortalecer el segundo pacto de gobierno del Botànic y adaptarlo a la crisis del coronavirus. "El Botànic está más vivo que nunca", ha defendido la coportavoz de Compromís Àgueda Micó tras reunirse con la recién elegida secretaria general de Podem, Pilar Lima, en la sede de la coalición.

Entre los objetivos, la coalición apunta al refuerzo de la sanidad pública valenciana "por todas las crisis que puedan venir para que la gente esté tranquila", a garantizar la igualdad en el acceso a la educación para evitar desigualdades y a la transición ecológica de la economía "tan necesaria para salir adelante y tener futuro como sociedad".

Para Compromís, el sistema actual, "basado sobre todo en la especulación y en un turismo que no acaba de comportar una salida digna para el que vive de él", obliga a invertir para cambiar el modelo productivo "por la supervivencia de la sociedad". "Es algo compartido por todos en el fortalecimiento de este pacto", ha recalcado la coportavoz, tras dar la enhorabuena a la nueva líder de Podem en su primer contacto.

Todo ello conducirá, a su juicio, que lo que las tres patas' del Botànic llevan trabajando un año --PSPV y Compromís desde 2015-- "tenga más vigencia que nunca". "Más que reforzarlo", la coalición defiende así que hay que fortalecer el Botànic y que todos tienen "muy claro que la vía social es la esencial: poner a las personas en el centro".

La coportavoz de Compromís ha reiterado la preocupación por los pactos del PSPV con partidos como PP y Cs en algunos ayuntamientos, "más allá de estos acuerdos, la política que se hace con ellos". "Nos preocupa la política que hacemos como Botànic", ha aseverado, y ha puesto como ejemplo el acuerdo del PSPV con tránsfugas del PP en Torreblanca (Castellón) porque "quieren sacar adelante un PAI de golpe".

Por su parte, Pilar Lima ha propuesto que, tras este primer encuentro de julio, se den cita de nuevo en septiembre y se mantenga un proceso continuado de trabajo, diálogo y: "no hay tiempo que perder para reconstruir el País Valencià y por eso estoy satisfecha de haber logrado la primera convocatoria antes de finalizar el curso político", ha afirmado.

En este encuentro, Lima ha sido muy contundente sobre las posibilidades de mirar a la derecha, apostando por reforzar los gobiernos de coalición progresista como vía para afrontar las crisis con los cuidados en el centro: "no es momento de ceder a las presiones de la derecha. Debemos reforzar la vía de los gobiernos de coalición progresistas que están demostrando que se puede afrontar las crisis de manera muy diferente a como se hizo en 2008. La crisis social y económica derivadas de la crisis sanitaria de la COVID-19 no pueden recaer sobre las espaldas de nuestro pueblo. Lejos de mirar a la derecha, es necesario continuar construyendo el escudo social que proteja a las mayorías y a los colectivos más vulnerables de nuestro pueblo. Los que más tienen deben arrimar más el hombro y seguiremos peleando por el impuesto a las grandes fortunas que ya sabemos que no gusta nada a la derecha" ha declarado la dirigente morada.

Los dirigentes morados también han compartido con los representantes de Compromís la necesidad de trazar estrategias conjuntas e inteligentes para abordar la situación financiera de la Comunidad y resolver el problema histórico de la infrafinanciación.