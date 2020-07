Carlos Mazón: «La decisión del Reino Unido ha sido unilateral y no tiene base epidemiológica»

También pone el foco en el déficit hídrico y lamenta la ausencia del Ejecutivo central en la Mesa del Agua de la Diputación.

El presidente provincial del PP, Carlos Mazón, desgranó ayer sus principales retos de futuro y centró su conferencia en el Club INFORMACIÓN en dos asuntos de máxima actualidad: en el turismo y, en particular, en la imposición de la cuarentena por parte del Reino Unido a los viajeros procedentes de España y, en segundo lugar, en la ausencia de los representantes del Gobierno central en la Mesa del Agua de la Diputación de Alicante. La presión contra la decisión de Boris Jonhson arrecia en todo el país y ayer Carlos Mazón quiso iniciar su charla denunciando el bloqueo que supone esta medida para el sector turístico: «Es una decisión unilateral que no tiene ninguna base científica ni epidemiológica». Tras solicitar el sector que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incluya en sus negociaciones con el Gobierno británico al aeropuerto de Alicante-Elche como corredor aéreo seguro con el Reino Unido, Carlos Mazón hizo hincapié en los esfuerzos realizados para trasladar el mensaje de seguridad sanitaria y subrayó que otros países tienen datos de contagios superiores a los de la Comunidad: «Nos hemos encontrado con una capacidad anímica complicada porque nuestros números son mejores que los de otras zonas que no han tenido ese bloqueo». Este fue uno de los grandes blancos de sus críticas durante la charla del también presidente de la Diputación.



En su opinión, la intención del Gobierno central de catalogar solo a Canarias y Baleares como destinos seguros «va en detrimento de otros territorios nacionales», por lo que lanzó una pregunta al aire: «¿De qué nos sirve el Gobierno de España y un Gobierno autonómico del mismo color si no entienden a la provincia en un asunto tan clave?».

También puso el acento en las declaraciones que hizo Fernando Simón en las que agradecía a Bélgica y al Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de contagios importados. A su juicio, Simón debe «callarse», porque ha demostrado que «no tiene ni idea», preguntándose en calidad de qué comparece, si en nombre del Gobierno o de un grupo de científicos, ya que hoy no hay estado de alarma, ni confinamiento ni hay un mando único en materia sanitaria. También el problema hídrico se atisba como tema determinante en esa nueva era que se estrena bajo su mandato. Mazón lamentó que, por primera vez en 40 años, las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura, así como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Ministerio de Transición Ecológica, no hayan participado en la Mesa Provincial del Agua de la Diputación.

«Es una mesa de diálogo y estudio para buscar soluciones al déficit hídrico», dijo. Ante las alegaciones que presentará esta comisión contra la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de reducir el 30% los aportes al trasvase del Tajo-Segura, el presidente afirmó que, «sin rigor científico ni un informe favorable, el trasvase recibe un recorte injustificado». Durante la conferencia que fue moderada por el director del club INFORMACIÓN, Toni Cabot y que fue seguida de forma presencial y online, el nuevo líder del PP elevó el tono contra tres decisiones que, en su opinión, tienen un trasfondo político: las fases de la desescalada, la catalogación de los aeropuertos preparados para la emergencia y el hecho de que la Comunidad no se incluya entre los destinos seguros en las conversaciones con Reino Unido.

Frente a estas políticas, el desafío más urgente del PP, según Mazón, es «hacernos eco de lo que necesita la provincia». Esa es la médula de sus reivindicaciones. El presidente del PP en Alicante hizo ayer un llamamiento a la provincia para «unirse en espacios de encuentro» y huir de planes estratégicos, porque «no necesitamos más burocracia ni impuestos sino valorar los derechos laborales y sociales y tener en cuenta problemas como el de las kellys para buscar soluciones y escuchar también a quienes quieren crear empleo». Su estrategia consiste en reforzar el modelo turístico para salir de esta crisis sanitaria. Esa fue la máxima que estableció como emblema. «El PP ha dicho en público y en privado que está aquí para ayudar en lo que haga falta. Seguimos al lado de Ximo Puig para la remontada», aseguró dando su agradecimiento por el apoyo recibido a la dirección nacional en este nuevo reto que tiene por delante.

El presidente prefirió dirigirse a los asistentes reunidos en el Club INFORMACIÓN en primera persona del plural como «coordinador de un equipo» más que «líder de ningún movimiento». A su juicio, el PP «nunca ha sido un partido extremista». En la nueva impronta que imprime a su acción, Carlos Mazón aseguró encontrarse «cómodo» alejado del extremismo y del populismo, y añadió que, si algún día Pablo Casado pacta con Bildu, él se dará de baja.

También hizo referencia a la influencia alicantina en la Comunidad y afirmó que «el PP siempre ha pensado que la provincia es fundamental y que una provincia fuerte y con capacidad de influencia hace más grande a la Comunidad». Mazón cree que es momento de abrir las puertas del partido a todos los que se fueron por cualquier motivo: «Queremos volver a convocar a los que hayan podido votar socialdemócrata, a los que han votado al PSOE o a los que se hayan ido a Vox. Hemos hecho un congreso de unión», dejando claro que su objetivo más inmediato pasa por dar espacio a las nuevas generaciones: «Ahora detecto ganas e ilusión, veo un campo de cultivo en Nuevas Generaciones y capacidad de influir».

Electoralmente, el dirigente aseguró no esta preocupado por el hecho de que Vox supere al PP en el sur de la provincia al considerar que «la Vega Baja va entendiendo que quien mejor la defiende es el PP». También aseguró estar a favor de Alicante Suma: «No encuentro grandes diferencias ideológicas entre Ciudadanos y PP. Creo en las fórmulas de colaboración, estamos en espacios muy cercanos», recordando, además, que los presupuestos de la Diputación fueron pactados con Compromís, porque «somos capaces de llegar a espacios de encuentro», subrayó.

Amplia asistencia de dirigentes de toda la provincia



La conferencia de Carlos Mazón contó con la presencia de los alcaldes Luis Barcala, Toni Pérez y Emilio Bascuñana. También acudieron miembros de la ejecutiva, diputados provinciales y concejales de toda la provincia. Además, la charla contó con la asistencia del presidente IFA, José Luis Gisbert; el consejero delegado de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana, Juan Antonio López Ruiz de Zuazo; y el director general de Contenidos de INFORMACIÓN, Juan Ramón Gil.

«Es el momento de impulsar un gran año fiscal para recuperar la economía»



Carlos Mazón apuesta por ayudar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas para destinar los recursos a generar riqueza

Carlos Mazón apostó ayer por declarar «un año fiscal» para reaccionar lo antes posible a la crisis sanitaria y destinar los recursos a generar empleo. Tras haber propuesto la activación de un «verano fiscal» para autónomos y pequeñas y medianas empresas, al entender que se necesita liquidez y recuperar los empleos que se están perdiendo, ayer el presidente provincial consideró que es el momento de una primavera, verano, otoño e invierno en los que «los recursos estén donde se genera la riqueza». El presidente provincial del partido pasó lista por todos los requisitos reivindicativos y aseguró que, «si vamos a entrar en déficit, prefiero entrar por cinco que por dos y hacer un gran año fiscal para recuperar la economía», recordando que la Diputación ha pedido la supresión del recargo provincial del IAE para las empresas con el objetivo de ayudarles a hacer frente a los efectos económicos del coronavirus. Con esta medida, las mercantiles podrían ahorrar 4,5 millones de euros. De no autorizarlo el Gobierno, la Diputación lo asumiría directamente a través de los presupuestos del año 2021.

A nivel económico, Carlos Mazón recordó que desde 2008, y hasta 2013, la provincia de Alicante pasó de tener 5.000 empresas exportadoras a 11.000: «Cuando conoces la provincia debes ayudar a desarrollar su propia naturaleza», asegurando que el PP tiene un proyecto de libertad lingüística, educativa, sanitaria y de gestión, pero abierto. «Más que modelo económico lo llamaría una convocatoria para hacer protagonista a quien lo deba ser», sentenció.

Respecto a la financiación autonómica, aseguró estar de acuerdo en la necesidad de aprobar un nuevo modelo porque «la financiación fue mala», asegurando que «estamos dispuestos a exigirla». Carlos Mazón criticó a los socialistas por no plantear estas reivindicaciones con la misma contundencia que empleaba con gobiernos del PP. Según Mazón, «el PP no es responsable de no abrir ese melón».