Compromís insiste en que "toca responder a la emergencia social y ayudar a conservar el trabajo"

Compromís per Alacant ha marcado sus prioridades en cuanto a la ejecución de los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción y la futura modificación de crédito para llevarlos a cabo. La formación progresista ha insistido en que toca responder a la emergencia social y ayudar a conservar el trabajo y la actividad económica.

Desde la coalición se afirma que están trabajando estos días para tejer una batería de propuestas y medidas que doten de contenido y proyección real en algunas de las conclusiones del Dictamen de la Comisión de la Recuperación de Alicante. "Hay que dar utilidad a la Comisión de Recuperación y de su Dictamen y esto supone convertir estas propuestas, estas medidas, en proyectos integrados en el presupuesto y con suficiente dotación económica", ha recordado Natxo Bellido, portavoz del partido.

Desde Compromís han avanzado algunas de las medidas que creen imprescindible que sean recogidas en la negociación que en pocos días esperan iniciar a iniciativa del equipo de gobierno y por ello han anunciado las líneas que situarán en la negociación presupuestaria.

Medidas como lanzar la convocatoria de ayudas al pago del IBI para familias vulnerables, ya recogida en presupuestos desde 2018 y que Compromís considera que la derecha nunca ha querido desarrollar ya que "no creen en la progresividad de los impuestos, en su función equitativa para redistribuir la riqueza y por eso prefieren hacer demagogia y electoralismo con bajadas lineales que no tienen efectos reales en la economía de las familias". Y otras como ampliar la partida destinada al pago de ayudas de emergencia para las personas vulnerables que no cuentan con rentas de inclusión o están en proceso de tramitación.

Otro de los proyectos que Compromís reclamará será la construcción del nuevo CIBE municipal en el Tossal para mejorar la asistencia a las personas sin hogar, así como implantar programas de detección y acompañamiento de las personas mayores vulnerables y la construcción de una equipación sociocomunitaria en el barrio de Colonia Requena.

En cuanto a las medidas de reactivación económica, desde la formación insisten en que "tenemos que seguir apoyando nuestros autónomos y pymes, y, si es necesario, habrá que abrir una nueva convocatoria de ayudas directas para todos aquellos autónomos, micropymes y pymes que se quedan fuera de la línea de 5 millones de euros que se aprobaron en el Plenario Extraordinario. Se han cubierto el 70% de las peticiones y se han gastado 3 millones 900 mil euros. Pues habrá que agotar todas las posibilidades para que ningún autónomo ni pyme que lo necesitan se quede sin acceder a las ayudas".

Bellido ha insistido en que hay que ampliar también los servicios de orientación laboral para atender el aumento del paro de los próximos meses, así como descentralizar de forma estable el servicio y abrir nuevas oficinas en todo los barrios de la ciudad.

"Debemos de acompañar el talento, la innovación mediante líneas de ayudas a los proyectos emprendedores. Y seguimos considerando que desarrollar la Cabecera de Innovación es la medida más acertada para integrar el Ayuntamiento en la estrategia de hacer de Alicante la capital de la innovación, y desarrollar el eje territorial estratégico que une nuestro municipio y Elche", ha recordado también el portavoz municipal.

En otros aspectos, desde Compromís recuerdan que es imprescindible acometer la transformación urbana de la ciudad, con proyectos como peatonalizar el Centro Tradicional, un plan de reimpulso comercial y con mayor ambición que la "timorata y decepcionante propuesta" presentada por el Bipartito, ejecutar medidas previstas en lo PMUS y ampliar la red de itinerarios ciclistas.

"Por último, hay que avanzar en una gestión más eficiente de los residuos y debemos de romper con la dinámica de la derecha de no aumentar el parque de vivienda social y colaborar con el Botánico. Hay que recordar que, con Barcala no ha aumentado ni una vivienda social en más de 2 años, lo cual es muy grave con los problemas residenciales de las familias más vulnerables", ha mencionado Bellido.

Estas serán las líneas que planteará Compromís en la cuarta modificación de crédito. Cómo ha concluido Bellido "esperamos encontrar predisposición por parte del bipartito de Barcala, y continuar con el clima de consenso de la Comisión. Por eso, esperamos encontrar la misma lealtad que la mostrada por Compromís en los trabajos y conclusiones de la Comisión de Recuperación de Alicante".