Compromís llama a sus socios a readaptar el Botànic a las necesidades de la crisis

La comisión de seguimiento del Pacte del Botànic se reunirá en los próximos días. Será antes de que acabe el mes. Todos los partidos ven necesario actualizar los contenidos del pacto y adaptarlos a las nuevas demandas de la sociedad, inmersa en una pandemia mundial.

Compromís ha presentado esta mañana sus propuestas para readaptar, actualizar y reforzar el acuerdo firmado hace ahora un año tras las elecciones autonómicas de abril de 2019 en el castillo de Santa Bárbara de Alicante. La coalición, en un acto con sus cuatro portavoces, Mónica Oltra, Àgueda Micó; Joan Ribó y Juan Ponce, ha anunciado precisamente en el jardín del Botànic de València que da nombre al acuerdo firmado en 2015 y a su reedición de 2019, los ejes sobre los que debe sostenerse la actualización del acuerdo.

No es la primera vez que el pacto de gobierno se amplía. Ya ocurrió en enero de 2017 cuando la izquierda cumplía año y medio en el Consell tras el cambio de gobierno de 2015. Compromís quiere que el documento presentado este año, que tiene cuatro grandes ejes, economía, fortalecimiento social, transición ecológica y cogobernanza y agenda valenciana, se incorpore al Botànic.

"Se tiene que hacer una revisión a la luz de la pandemia porque cuando se firmó el acuerdo nadie pensaba en una situación como la actual", ha explicado la lideresa de Compromís, Mónica Oltra. "Los fondos no reembolsables del Gobierno de España y de la Unión Europea no pueden servir para volver a la vieja normalidad tienen que servir de punto de inflexión y acelerar los cambios", asegura Oltra. Compromís también reclama que las autonomías, y no solo el Gobierno de España, tengan voz en el reparto de los fondos europeos.

La coordinadora del Bloc, Àgueda Micó, ha enviado un mensaje a sus socios de gobierno cuando ha alertado de que el Botànic no puede diluirse y ha presentado a Compromís como la garantía de que el acuerdo no gire hacia la derecha liberal, en clara referencia al acercamiento que mantienen el PSPV y Ciudadanos.