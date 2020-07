Barcala considera "un atraco" la propuesta del Gobierno para tomar el control del remanente municipal

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha criticado la propuesta del Gobierno para tomar el control del dinero del remanente de tesorería de los ayuntamientos, comprometiéndose a devolverlo en distintas anualidades.

Barcala ha rechazado este planteamiento por el fondo y la forma en que se ha puesto sobre la mesa. A este respecto, el alcalde de Alicante, que forma parte de la junta directiva de la Federación Española de Municipios, ha negado que el documento sobre el que se basa la propuesta del Ejecutivo central y del que no se tiene constancia oficial "haya sido analizado y debatido en algún momento en el seno de la FEMP, por lo que estaríamos ante una decisión unilateral del Gobierno de Sánchez, que una vez más desoye a los ayuntamientos, que estamos en la primera línea de batalla contra el Covid, y nos deja sin recursos para hacer frente al incremento de gastos que la pandemía ha supuestos para las arcas locales".



En cuanto al fondo, el alcalde de Alicante rechaza la incautación, que califica de "atraco por plantearla sin ningún tipo de consenso", y sigue exigiendo al Ejecutivo central que "libere el remanente de tesorería, que en el caso de Alicante se acerca a los 40 millones de euros, para que lo podamos usar en políticas de reconstrucción y de ayuda social tras el impacto negativo que ha tenido en la ciudad tanto a nivel de personas y familias vulnerables como de negocios, en especial entre nuestros autónomos y pequeños y medianos empresarios".



Barcala ha tildado también la propuesta de "tomadura de pelo porque ha hecho saltar por los aires el consenso que en la FEMP se había alcanzado para usar a nivel local estos fondos". El primer edil de Alicante ha calificado asimismo de "chantaje el planteamiento del Gobierno porque quien no entre en ese mecanismo de prestar el dinero para que le sea devuelto después en anualidades no podrá disponer para nada de sus ahorros. En resumen, que si no le prestamos al Sánchez el dinero, él en represalía lo bloquea en las cuentas para que no lo podamos usar en nuestra ciudad".



El alcalde ha expresado su voluntad de oponerse con todas sus fuerzas a esta propuesta y emplaza al Gobierno central a "empezar, en base a las propuestas hechas y consensuadas en la FEMP, una negociación con planteamientos serios y no como los que acabamos de conocer, que no puedo siquiera tomar en serio".