Ximo Puig apuesta por generar una "mayoría" para que la Diputación se sume al fondo de cooperación local

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha estimado que si se va generando "una mayoría" en la provincia a favor de acceder al Fondo de Cooperación Municipal (FCM), "más pronto que tarde, la Diputación de Alicante participará de ese fondo". Ximo Puig se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras la polémica suscitada entre Ciudadanos y el PP, socios en la Diputación de Alicante, sobre la participación en el fondo auspiciado por el Consell.

En ese sentido, ha asegurado que el Fondo de Cooperación Municipal supone "corresponsabilidad" y "autonomía local" y, por ello, ha lamentado que los consistorios alicantinos solo accedan a la parte autonómica porque la Diputación de Alicante, en una decisión "legítima", decidió "no apoyar la autonomía municipal", en referencia a que no se sumó y no aportó la parte que le tocaba como sí hicieron las de Valencia y Castellón.

"El fondo lo que tiene de positivo es que los ayuntamientos son quienes deciden en qué gastan esos fondos; no es un fondo finalista", ha defendido. Puig ha rechazado valorar la posición de la institución provincial que puede decidir "entrar o no entrar", pero ha considerado que los consistorios alicantinos se verían "favorecidos". Por su parte, preguntado por los criterios para acceder, Puig ha señalado que "el fondo es el fondo", aunque ha abierto la puerta a una negociación cuando el Consell presente en el ámbito parlamentario el proyecto de ley.

En cuanto a los criterios de reparto del dinero, el presidente de la Generalitat ha dicho que la federación de municipios estaba de acuerdo porque venían vinculados "a la población", y ha afirmado que "el punto es hablar del fondo; de otras cuestiones vamos a hablar siempre".