El PP ofrece un pacto de reconstrucción al Botànic y rediseñar el presupuesto

El PPCV ha planteado al Consell del Botànic un pacto de reconstrucción post covid-19 con 21 medidas "sin sectarismo" y con acciones concretas "para mejorar la vida de los valencianos" a las que "no puede decir que no". Ofrece, entre otras medidas, el apoyo de los 'populares' para sacar adelante un presupuesto de legislatura empezando "desde cero" porque las necesidades en este momento "no son las que había en enero".

Así lo ha avanzado la presidenta del partido y portavoz en las Corts, Isabel Bonig, que junto a los dos miembros del PP en la comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria, Rubén Ibáñez y José Juan Zaplana, ha desgranado algunas de las medidas que plantearán para alcanzar el acuerdo en las ponencias que elaborarán el dictamen.

"El PP se adelanta, como en la pandemia, y queremos ofrecer nuestra lealtad crítica, nuestro bagaje en 20 años de gestión y conocimiento, después de habernos reunido con la sociedad y con los colectivos que han pasado por aquí (las Corts) y los que Puig y Oltra han ignorado deliberadamente", ha señalado.

Ha subrayado que presentan estas medidas "sin ningún tipo de sectarismo" para ayudar desde la lealtad a un Consell "desnortado, agotado, con la cabeza en otros problemas y que va improvisación tras improvisación".

Ofrecen así los 'populares' un pacto "por los valencianos y para los valencianos" que no quede en "meros titulares", sino que se componga de medidas concretas en sanidad, educación, bienestar social y economía.

La primera medida, ha señalado Bonig, es "el reconocimiento, memoria y justicia a las víctimas de la Covid-19", ya que el hecho de que la asociación de víctimas no haya pasado por las Corts no significa que no se deba reconocer a quienes han perdido la vida o a un ser querido en esta pandemia. "Ya saben cómo actuó el hoy gobierno en otros ámbitos", ha deslizado.

En segundo lugar, el PP plantea una reestructuración política del Consell con unos presupuestos de legislatura desde cero, en los que "cada línea de acción esté plenamente justificada y con el objetivo de atender las necesidades económicas, educativas, sanitarias y sociales".

"Todo el aparato de la Generalitat debe estar destinado a ese menester, el dinero al servicio de lo fundamental. A lo mejor no podemos mantener tantos observatorios ni tanto personal eventual", ha dicho, mientras hay por ejemplo 800.000 valencianos en paro o en los ERTE que "probablemente acaben en paro".

La tercera medida que ha expuesto Bonig consiste en un plan para reactivar la industria y apoyar a los autónomos valencianos. "Si creemos en la industria hay que apoyarla, no quitarle el dinero a los sectores industriales tradicionales de la Comunitat Valenciana y seguir manteniendo el mismo staff político", ha advertido.

Asimismo, ha planteado una estrategia que apueste por la innovación y la reducción de la brecha digital, con la colaboración público-privada y un fondo extraordinario para el Tercer Sector de servicios sociales dotado con 23 millones de euros para que "el desastre en la gestión de las residencias no se vuelva a repetir".



Blindar la Sanidad y enfermeros escolares

Otras medidas que ha detallado son la encaminada a blindar por ley el presupuesto de la Conselleria de Sanidad para que "ningún gobierno, del color que sea, con mayoría absoluta o en coalición, pueda modificarlo" para destinarlo a otras cuestiones. Esta modificación legislativa, ha dicho, podría hacerse incluso en el pleno de principios de agosto.

También ha planteado la incorporación el próximo curso del enfermero escolar en los 2.477 centros educativos públicos y concertados, una medida que costaría 56 millones de euros.

En turismo, el PP propone al Consell un plan de reconstrucción y reactivación "serio", no con ayudas por sectores o que lleguen en invierno, y usando fondos europeos.



"Medidas esenciales, acuerdos de mínimos"

Por último, Bonig exige la reivindicación del cambio de modelo de financiación y ha lamentado que se dijo que el dinero del fondo no reembolsable llegaría este mes y a día 10 aún no lo ha hecho.

"Son medidas básicas, esenciales, un acuerdo de mínimos sin sectarismos. Si Puig quiere ese acuerdo, aquí tiene al PP", ha insistido, pero "si solamente quiere una foto, que no cuente con él". "Da la sensación de que algunos quieren poner todos los obstáculos para dejar fuera al PP y no lo van a conseguir", ha concluido.