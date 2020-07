El PP lleva a los tribunales a Gerard Fullana por sus denuncias sobre las transferencias del grupo popular de la Diputación al partido

El PP de la provincia de Alicante ha denunciado por injurias y calumnias al diputado provincial de Compromís, Gerard Fullana, por sus afirmaciones en relación al traspaso de fondos desde el grupo popular de la Diputación a una cuenta del PP en una oficina bancaria de Murcia. El PP le pide que reconozca que son afirmaciones falsas y le solicita una indemnización, por daños y perjuicios, de 10.000 euros, que deberá depositar en favor de la Asociación Española contra el Cáncer.

El juzgado de primera instancia 6 de Alicante ha asumido la denuncia y ha citado a Fullana a un acto de conciliación el próximo 25 de septiembre.

En el escrito de denunciael presidente en funciones del PP provincial, Eduardo Dolón, expone que el contenido de las manifestaciones realizadas por el diputado nacionalista "exceden del ámbito de la libertad de expresión" y constituyen "una afrenta al honor y reputación ajenas, absolutamente vejatorias".

Dolón se refiere así a las informaciones publicadas por los medios el pasado marzo, cuando Gerard Fullana "con repercusión mediática" acusó al PP "de mentir a la Intervención durante un año y medio", en relación al traspaso de fondos que realizó el grupo del PP al partido en una "sucursal de Murcia a la que se transfirieron 124.000 euros", y que según Fullana "podría tratarse de una cuenta para que decidiera Génova -en referencia a la dirección nacional del PP--,".

"Es una presunta financiación irregular del PP de Pablo Casado y la Diputación solo puede financiar cuestiones vinculadas a la acción de los grupos políticos provinciales", apunta la denuncia del PP como declaraciones de Fullana.

Además, en su escrito, el PP señala que Fullana habló de "certificaciones irregulares", "desvío del dinero a una cuenta en Murcia, sin certificar aún la titularidad de la misma" y de "cobro en cheques que se recibían en mano y se desconoce el destino de los mismos, contradicciones a diario del origen y desvío de los 446.000 euros transferidos".

"Continúa el goteo de los datos que apuntan a una financiación irregular del PP en la Diputación hacia el Partido Popular de Génova", dijo Fullana, según la denuncia del PP.

Por todo ello, el PP provincial expone al juzgado que las declaraciones de Gerard Fullana son "inveraces y falsarias", que no se corresponden con la realidad y que utiliza expresiones "en términos peyorativos" como "desvío", "certificaciones irregulares", "ocultación de facturas" o "connivencia con Intervención".

"Inducen a pensar que por estar parte se han cometido actuaciones ilegales e ilícitas, cuando resulta que la actuación de estar parte es totalmente adecuada a Derecho", defiende el PP.

Así, rebate que el PP desviara 124.000 euros al partido, y argumenta que se hizo "amparándose en el Reglamento en vigor" en base a que los grupos "se benefician" de la infraestructura de los partidos políticos.

En ese sentido, el PP señala que el grupo acordó realizar un ingreso a la cuenta del PP "de conformidad con la Ley de Financiación de Partidos Políticos", y que Intervención, como "órgano fiscalizador", "nunca ha puesto reparos". Asimismo, el PP recalca que la fiscalización de los partidos corresponde al Tribunal de Cuentas.

Además, en su denuncia el PP informa de que el partido dispone de una cuenta en una entidad bancaria que, para el caso de instituciones, está radicada en Murcia.

En base a todo ello, el PP tacha de "inveraces" las afirmaciones de Gerard Fullana y le solicita "perdón" y que reconozca que es una "intromisión ilegítima en el honor y reputación del demandante" -Eduardo Dolón--, y de la "formación política que preside".

presentar las facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza del ente en cuanto a las transferencias al partido de la subvención dedicada a los grupos políticos con representación en el hemiciclo provincial.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante , Gerard Fullana, ha vuelto a instar al presidente de la institución, Carlos Mazón , adel ente en cuanto a las transferencias al partido de la subvención dedicada a los grupos políticos con representación en el hemiciclo provincial.

Fullana se ha pronunciado así sobre la denuncia por injurias presentada desde el Partido Popular provincial contra su persona: "El señor Mazón no va a silenciarnos con estas presiones judiciales. Queremos que el Partido Popular entregue de una vez las facturas que acrediten el cumplimiento de la ordenanza y que acrediten que no ha habido ningún financiación irregular del partido. Nos puede faltar al respeto, nos puede denunciar, puede montar la estrategia judicial que quiera pero será mucho más fácil que entregue las facturas como ya hemos hecho el resto de partidos. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no muestra las facturas? Tampoco dejaremos de criticar la vergüenza que transmiten las conversaciones de Brugal, caso en el que por cierto él estuvo imputado. No lo conseguirá con denuncias o sin denuncias".



Compromís considera especialmente graves que de esos ingresos "no haya ni una solo una acreditación de gastos mediante facturas sino que además o no existe o ha desaparecido de Intervención la documentación contable al respecto referida al periodo entre 2012 y 2015".