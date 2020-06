La patronal de residencias de ancianos elude responsabilidades en las Cortes y apunta a un problema sanitario

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, ha considerado que en la crisis sanitaria del coronavirus ha fallado el sistema sanitario, no el modelo residencial y ha criticado la gestión de la vicepresidenta y consellera Mónica Oltra por no haberse reunido con el colectivo: "En los dos peores meses de la historia de las residencias solo hablé una vez con Oltra. Es la única autonomía en la que ha ocurrido esto".

En su comparecencia en la comisión de las Cortes para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunidad Valenciana tras la pandemia, ha señalado que a las residencias no se les puede exigir algo para lo que no están preparadas, y ha reclamado mayor coordinación socio-sanitaria. "No tiene sentido culpabilizar a las residencias porque no estábamos preparados", ha dicho el presidente de Aerte.

Toro ha reconocido que fallaron en la comunicación con las familias, en la posibilidad de cubrir las bajas del personal y en no haberse adelantado a la orden de Administración sobre la restricción de visitas en los centros, algo que, según ha dicho, venían reclamando desde el 26 de febrero. También ha hecho hincapié en la falta de material: "Hemos trabajado sin material y los trabajadores se sentían desprotegidos. Otra de las carencias también ha sido no haber realizado las pruebas necesarias".

No obstante, ha rechazado la idea de que el modelo residencial ha sido la causa de la alta mortalidad que ha causado el coronavirus entre los usuarios de estos centros, pues ha destacado que autonomías y países con sistemas diferentes al valenciano han tenido un mayor porcentaje de fallecidos.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha salido al paso de estas acusaciones y ha dicho que el contacto con el presidente de Aerte ha sido constante a lo largo del estado de alarma por parte del personal directivo del área en los diferentes ámbitos en que le afecta a su sector. "El presidente del lobby Aerte tiene el teléfono de la vicepresidenta para que le contacte siempre que lo crea necesario y oportuno. Las órdenes y protocolos de la Conselleria han sido elaborados atendiendo en cada momento a los sectores afectados y se les ha dado la oportuna comunicación", han asegurado hoy desde la Conselleria.