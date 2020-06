El PSOE pide una convocatoria objetiva para la concesión de subvenciones a la gestión de residuos de la Diputación

El grupo socialista en la Diputación de Alicante solicitará, de cara al próximo ejercicio, configurar una convocatoria con criterios objetivos para concesión de subvenciones a mancomunidades y municipios para la gestión de los residuos sólidos urbanos.

El diputado socialista Joaquín Hernández lleva pidiendo explicaciones en las últimas cuatro comisiones de Medio Ambiente y Ahorro Energético de la Diputación de Alicante sobre la concesión de estas ayudas nominativas. "Existe una evidente falta de transparencia sobre los criterios que se aplican a la hora de conceder estas subvenciones", asegura Hernández, apuntando que "estamos de acuerdo con que la Diputación ayude a los municipios, pero queremos que se haga de manera ordenada y con igualdad de oportunidades para todos los pueblos".

Hernández abrió la petición de explicaciones sobre este tipo de ayudas el pasado 11 de marzo. "Un mes después, y a preguntas de nuevo en la misma comisión, la respuesta de Miguel Ángel Sánchez, fue que se había pedido un informe", denuncia el socialista.

Según consta en el acta de la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Ahorro Energético, el diputado popular y presidente de la Comisión, Miguel Ángel Sánchez, señaló que "hasta ahora no hay criterios que justifiquen estas subvenciones. Se han venido aprobado en el presupuesto desde hace muchos años". Ante esta respuesta, del diputado del área, el popular Javier Sendra, apuntó "que se vienen otorgando estas ayudas desde hace mucho tiempo y se conceden porque se aprueba su inclusión en Presupuesto", tal y como viene reflejado en el acta de dicha sesión.

La última de las sesiones de la comisión en la que se insistió en la petición de información sobre los criterios fue la del 27 de mayo. En ella, el diputado socialista volvió a preguntar sobre el informe que el propio presidente de la comisión se informó que se estaba elaborando, siendo la respuesta que "no había criterios técnicos, sino políticos".

Para Hernández, "es evidente, y reconocido por el propio equipo de gobierno, que no existe ni un solo criterio para la concesión de estas subvenciones" y considera que "el hecho de que no existan unas bases ni un procedimiento objetivo, conlleva que no haya igualdad de oportunidades", ha apuntado.

Así, el diputado socialista considera contradictorio que el equipo de gobierno "haya apelado en sus respuestas en las comisiones a que los pueblos se mancomunen para recibir estas ayudas, y al mismo tiempo, reconocer que no existen criterios técnicos".