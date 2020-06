Pedro Sánchez reabre el debate de la financiación autonómica con una propuesta para noviembre

Si hay una cosa que ha dejado clara la gestión de esta crisis del coronavirus es el papel clave que tienen los ejecutivos autonómicos en la gobernanza. Un papel clave que, sin embargo, tiene evidentes carencias en el andamiaje institucional con una falta de mecanismos de coordinación y diálogo. Y un problema de financiación para desplegar las competencias autonómicas que el Gobierno de España ha tenido que suplir en esta epidemia con un fondo de emergencia de 16.000 millones en cuya creación tuvo gran influencia el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que facilitará a la Comunidad un ingreso extraordinario superior a los 1.450 millones en varios tramos de aquí a final de año. La creación de ese fondo es la evidencia de que existe un problema de financiación que afecta más a algunos territorios con un problema de ingresos de corte estructural, como el caso valenciano.

A la primera oportunidad de acudir al Congreso una vez que el pasado domingo se levantó el estado de alarma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reabrió ese debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 y caducado desde 2014. Y quiere que este mismo año, concretamente para noviembre, haya un primer esbozo sobre la mesa. La Comunidad Valenciana está a la cola del sistema. Está 400 euros por debajo de la media del Estado. Recibe por cada habitante mil euros menos que Cantabría, la autonomía mejor financiada del sistema ordinario. Y dos mil euros menos por cada censado del País Vasco, territorio que como se recordará disfruta de un sistema de financiación propio y tremendamente ventajoso en la porción de ingresos sobre el resto de comunidades.

Durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, exigió a Pedro Sánchez que cumpliera el pacto de investidura si quiere su apoyo para los próximos Presupuestos del Estado. Ese acuerdo preveía presentar una primera propuesta del nuevo modelo de financianciaón a la vuelta de este verano. La situación generada por la pandemia del coronavirus lo ha trastocado todo. Pedro Sánchez ha respondido que el Ejecutivo «no sólo cumple» con Compromís sino que está haciendo «mucho más de lo acordado» respecto a la Comunidad Valenciana. Baldoví se preguntó si la «geometría variable, o promiscuidad variable» del Gobierno para sumar los apoyos que necesita de cara a cuadar mayorías en el Congreso, le llevará a cumplir acuerdos «con otros» y no con «cinco millones de valencianos».

Pedro Sánchez recordó que su Ejecutivo se constituyó hace cinco meses y que la pandemia por coronavirus ha obligado a «ralentizar algunos objetivos» pactados, pero que siguen vigentes. Y respecto a la principal reclamación de Compromís, anunció que el Ministerio de Hacienda presentará en noviembre un «primer esqueleto» de reforma del sistema de financiación autonómica. Ese movimiento reabre el debate político sobre el cambio del sistema. El jefe del Consell Ximo Puig, es uno de los más activos en esa línea. El presidente del Gobierno, ademas, le recordó a Baldoví el fin del peaje de la AP-7, que también estaba en el acuerdo, o las inyecciones de liquidez que ha recibido el Consell durante estos meses para afrontar la crisis por el coronavirus. «No solo cumplimos lo acordado, sino que hacemos mucho más de lo acordado», concluyó el presidente. La relación entre el Gobierno y Compromís se ha resentido en las últimas semanas al entender los valencianistas que estaban siendo peor tratados que otras formaciones pese a ser socio de investidura del Gobierno. El Govern de Pedro Sánchez ha mostrat de forma reiterada el seu compromís amb les Comunitats Autònomes, en general, i amb la Comunitat Valenciana en particular, amb l'avançament de la liquiditat necessària per a fer front a l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 i amb l'habilitació d'un fons no reemborsable de 16.000 milions, totalment inèdit en la Espanya autonòmica i ara ho torna a fer anunciant l'inici de la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic. El Pla de Recuperació impulsat pel Govern ha d'incloure inexcusablement la reforma del SFA i apaludim que també ho considere així l'Executiu presidit per Pedro Sánchez.Ara s'ha d'obrir el debat necessari per a portar-la a bon port i el nou SFA ha de sostindre's sobre dos principis, atenent l'article 156 de la Constitució: suficiència, amb una reordenació vertical dels recursos, augmentant els de les CCAA, com a responsables de la gestió dels Serveis Públics Fonamentals (SPF) i equitat, amb una distribució horitzontal de recursos entre les CCAA, segons el criteri de població, perquè les persones són les destinatàries dels SPF que gestionen les CCAA.