Nuevo conflicto por una ayuda «a dedo» de la Diputación a Alejandro Morant para residuos

Las ayudas a dedo que la Diputación de Alicante ha concedido al diputado del PP y alcalde de Busot, Alejandro Morant, vuelven de nuevo a estar en el centro de la polémica. Los grupos de la oposición han expresado sus dudas sobre la arbitrariedad en el reparto de los recursos públicos y han pedido que todos los municipios tengan las mismas oportunidades y derechos. Para ello han vuelto a poner el foco en la ausencia de criterios objetivos después de que la institución haya concedido una subvención directa de más de 30.000 euros para la gestión de residuos sólidos urbanos a Busot.

El PSPV y Compromís han pedido en las últimas semanas información sobre las mancomunidades y municipios que reciben esta ayuda, después de que el PP argumentara que se conceden desde hace «muchos años». Y después de que explicara que aunque se trataba de subvenciones para municipios que están agrupados en mancomunidades para la prestación del servicio, el criterio de concesión se varió cuando algunos ayuntamientos no pagaron esa cuota. Compromís ha elevado las críticas al hacer hincapié en que el resto de municipios no recibe el mismo trato que Busot. Entre los grupos de la oposición prevalece ahora la sensación de que las subvenciones de la Diputación no se están utilizando de forma excepcional para casos concretos y piden justificaciones para conocer el criterio por el que Alejandro Morant ha vuelto a recibir esa ayuda nominativa.

Ante este escenario, Compromís pedirá en el próximo pleno el respaldo de todos los grupos para iniciar la redacción de bases de subvenciones para municipios y mancomunidades. «Los porcentajes de las ayudas varían sin existir un criterio que lo explique. Hasta hace un tiempo el único criterio era la obligación que tenían los ayuntamientos de estar mancomunados pero ahora ya ni siquiera resulta ser un requisito indispensable, o al menos, no lo es para todos los municipios», indicó Gerard Fullana. Por su parte, Alejandro Morant aseguró a este medio que «estoy mancomunado con cinco municipios más, pero el pago se hace a cada uno de los ayuntamiento en vez de a la mancomunidad. Adquirimos un acuerdo para que fuera así».