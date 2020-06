Compromís denuncia que el importe de ingresos sin acreditar de la Diputación al PP supera ya los 703.000 euros

Compromís ha vuelto a poner en el foco su denuncia ante la Justicia por el dinero público que los diputados del Partido Popular "han desviado" de la subvención propia de su grupo a cuentas del PP sin acreditar el cumplimiento de ordenanza que exige que esta cuantía se use para pagar gastos vinculados al propio grupo. Ahora, tras la exigencia de la coalición de la ampliación de datos de anteriores legislaturas, la cifra transferida sin justificación alguna supera ya los 703.936 euros entre 2012 y 2018.

El portavoz Gerard Fullana considera alarmante que la gestión del ente provincial alicantino sea "tan indolente" en cuanto a transparencia se refiere, dándose como ha ocurrido un ingreso de 124.000 euros en 2018 en una cuenta de Murcia del que no se ha acreditado todavía la titularidad, como adelantó este periódico. "Especialmente graves son los ingresos entre 2012 y 2015, ya que que no solo no acreditan los gastos con facturas sino que además o no existen o han desaparecido de Intervención la documentación contable al respecto", asegura el diputado.

"La cosa es especialmente preocupante porque mientras Ciudadanos y Partido Popular nos dicen que no pueden afrontar el mismo número de ayudas que están recibiendo los pueblos de Valencia o Castellón resulta que lo que sí pueden hacer son ingresos sistemáticos desde el 2012 al PP y sin acreditar el cumplimiento de la ordenanza. Cada día se confirma que las tesis de Compromís eran exactas cuando advertimos al presidente de la comisión de cuentas y vicepresidente primero, Eduardo Dolón, que había incumplido la norma de la comisión no aprobando los dictámenes de fiscalización", ha explicado el portavoz de Compromís Gerard Fullana, sobre un forma de actuar del equipo de gobierno "que ha perseguido evitar un acto administrativo semejante para que no pueda ser recurrido ante tribunales y que el dinero deba ser reingresado en las arcas públicas".

"El propio Dolón", ha continuado Fullana, "reconoce que, efectivamente, las cuentas del PP están sin fiscalizar y pide ahora, una legislatura después, que la Intervención de la institución complete su trabajo". La coalición considera la actitud del vicepresidente como una contradicción más de una gestión "que desde luego se niega a que la Diputación sea una entidad transparente y parece más enfocada a la financiación de determinados partidos", según denuncia Fullana.