Camps: "Yo tuve coronavirus. Si España se hubiese cerrado antes, Cotino estaría vivo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha lamentado este jueves el fallecimiento del exdirigente del PP Juan Cotino por coronavirus y ha desvelado que también ha pasado la enfermedad. En unas declaraciones realizadas en los juzgados de València tras declarar como testigo por videoconferencia en el juicio de la visita del papa que se celebra en Madrid, Camps ha lamentado que el Gobierno central cerrara tarde las fronteras y ha insistido en que la muerte de Cotino se podría haber evitado.

"Yo mismo tuve coronavirus" , ha dicho Camps, quien ha puntualizado que la carga viral que padeció fue mínima y que apenas tuvo síntomas.

"Si España se hubiese cerrado una semana antes, Juan Cotino no habría vivido la semana trágica de Madrid y hoy estaría vivo. España se cerró una semana tarde y por eso ya no está entre nosotros porque se contagió y murió como tantos compatriotas. También aprovecho para enviar un pésame a todas las familias que hayan sufrido el azote de la pandemia. Las cosas hubieran sido diferentes y ahora Juan ya no está", ha añadido.

"Lo mío no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la cantidad de españoles que hoy no están con nosotros por culpa de esta pandemia", ha razonado.

Respecto a su declaración en el juicio, Camps ha insistido en que sufre una persecución de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional y ha recordado que salió absuelto del asunto de los trajes por el que tuvo que dimitir como jefe del Consell. Ha admitido que se ha sentido "decepcionado" con Pedro García, exdirector general de Canal 9, tras confesar que cobró una comisión de 500.000 euros a cambio de adjudicar a Gürtel el contrato de las pantallas de la visita del papa. Este contrato se elevó a 7,4 millones de euros (con IVA) pese a que en realidad costó poco más de 3.

"Llevo 11 años. Me han intentado incriminar absolutamente en todo. No sé cuántas personas en España habrán sufrido durante 11 años una imputación tras otra. He estado en el Supremo, en el TSJ, en la Audiencia provincial... 11 años seguidos de imputaciones, de procesamientos y testificales. Me mantiene en pie la verdad".

"Ahora no dimite nadie. Ximo Puig no lo hace pese a que parece que su hermano esta investigado porque le dio dinero desde la Administración autonómica. Mónica Oltra tampoco dimite pese a que su expreja está condenado por abusos sexuales según la Justicia. Yo dimití por cuatro trajes y además resulté absuelto", ha insistido.