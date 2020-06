Sigan el rastro de «Teo» en el PP

Hace ahora justo una semana, Teodoro García Egea, secretario general del PP y número dos de Pablo Casado, colgaba en su perfil un tuit como respuesta a otro anterior de Isabel Bonig. La presidenta regional del PP se felicitaba del acuerdo que habían alcanzado los «clanes» populares en Valencia para colocar como presidente la tercera provincia de España a Vicent Mompó, alcalde de un pueblo de mil habitantes. Ya saben. Cuando no hay consenso posible para llegar a pactos, se rebaja poco a poco el listón de los aspirantes para que al final encaje un dirigente de perfil bajo que no genera rechazo pero que tampoco contenta a nadie. En la foto que acompañaba ese comentario no había ni un atisbo de alegría a pesar de que, en teoría, los señores de la guerra del PP en esa provincia habían alcanzado un acuerdo para desbloquear la celebración del congreso del partido, paralizado desde hace tiempo. Esa respuesta de García Egea se deshacía en elogios a Bonig, la dirigente que obtuvo en las elecciones autonómicas de hace justo un año el peor resultado de la historia del PP en número de diputados con un grupo de 19 escaños en las Cortes Valencianas. «Los mejores equipos necesitan a los mejores líderes. Gracias @isabelbonig por tu trabajo al frente del @ppcv. Con tu esfuerzo conseguiremos recuperar el Gobierno de la Generalitat para los valencianos #HayPartido», decía el número dos de Pablo Casado.

Sólo recordaré una cosa. Teodoro García Egea también elogió hace un año y unos meses a otro dirigente del PP en la Comunidad Valenciana. Fue a César Sánchez cuando se le designó cabeza de lista al Congreso por Alicante para las elecciones generales de abril. Por aquel entonces era presidente de la Diputación con aspiración confesada a presentarse a un segundo mandato. A los pocos días, «Teo», como es conocido el secretario del PP, laminó a César Sánchez y lo desterró en Madrid para colocar a Carlos Mazón como candidato a la corporación provincial. El resto ya es historia. Controlado el poder en la provincia de Alicante con Mazón, ahora les toca hacerse con el mando de la dirección regional del PP.

Tienen entretenidos a los dirigentes valencianos cuando la clave está en Alicante. En Génova no agrada Bonig como candidata al Consell en 2023. Eso es público. Y ya les he contado lo que pasa cuando Teodoro García Egea ofrece su apoyo a alguien. El pasado viernes, a la vez que Carlos Mazón presentaba su candidatura al liderazgo provincial del PP, Bonig se puso a la defensiva y garantizó que dentro de un año optaría a la reelección como presidenta regional. Sugirió que tenía hasta una promesa de Casado. «A mi me gusta que todo el mundo cumpla su palabra», deslizó. Recuerdo que a César Sánchez también le dejaron, incluso, presentarse como concejal cunero en Llíber para «vender» que mantenía su candidatura en la Diputación. También dijo que se lo prometieron en Génova. Esa ilusión le duró horas. Sigan el rastro de «Teo».