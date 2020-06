Un sector de Podemos pide revisar el acuerdo del Botànic tras el impacto del coronavirus

El candidato a coordinador autonómico de Podem Fernando Navarro ha planteado este jueves al resto de aspirantes un primer "gran acuerdo" de cara a la Asamblea Ciudadana Valenciana: que la futura dirección pida convocar la comisión de seguimiento del Acord del Botànic II coincidiendo con el aniversario de la firma "para revisar el texto atendiendo a la nueva realidad post-Covid".

"La crisis de la Covid-19 nos lleva a un escenario inesperado y totalmente diferente del escenario de partida y las fuerzas políticas del Botànic no podemos obviar la nueva realidad", ha explicado en un comunicado.

Así, ha proseguido, "las necesidades de las personas, de las familias y de las empresas han cambiado, el peligro de exclusión social y de desigualdad ha aumentado, el peligro del cierre de empresas y el aumento del paro es evidente y corremos el riesgo de retroceder en igualdad entre hombres y mujeres por el incremento de las cargas familiares con el confinamiento y el teletrabajo".

Navarro ha destacado que "las prioridades siguen siendo las mismas" que cuando se firmó el pacto entre PSPV, Compromís y Unides Podem, pero "la hoja de ruta no puede ser la misma" y no se puede pretender que la pandemia "no ha existido".

Desde su candidatura, Un Podem al Capdavant, en la que se integran Àngela Ballester y Jaume Monfort, que lideraron el acuerdo para suscribir ese segundo Botànic, se afronta la Asamblea Ciudadana como "una oportunidad para debatir sobre el papel de Podemos en los Gobiernos y en la sociedad valenciana, en un tono tranquilo y con mirada larga".

Por eso se ha dirigido a las otras candidatas, Pilar Lima y Naiara Davó, para proponerles este acuerdo: que la futura dirección de Podemos invite a los partidos del Botànic a debatir y revisar el acuerdo para adaptarlo la nueva realidad.

"El Botànic es el mejor gobierno que podrían tener los valencianos para afrontar esta crisis y sus peligros, pero no nos podemos conformar con hacerlo mejor del que lo habría hecho la derecha. No estamos en los gobiernos para estar, estamos para impulsar políticas transformadoras y valientes, ese debe ser el papel de Podemos, especialmente en estos momentos difíciles para tanta gente", ha subrayado Navarro.