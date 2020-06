La alcoyana Naiara Davó presenta su candidatura para liderar Podemos en la Comunidad Valenciana con el apoyo del vicepresidente Dalmau

Governar Unides, la candidatura a la dirección autonómica de Podemos que lidera la síndica en las Cortes, la alcoyana Naiara Davó, ha presentado hoy su equipo, donde destaca la presencia de la mayoría del diputados del grupo parlamentario, un gran número de concejales de muncioios de toda la Comunidad Valenciana, "militantes reconocidos y cargos destacados del gobierno", comenzando por el apoyo manifiesto que el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau.

El único conseller de Podemos ha lamentado esta mañana en su perfil de Twitter que, después de que él mismo ha buscado "responsablemente consensos para la Asamblea valenciana, y en esta ocasión no ha sido posible". Al no existir acuerdo entre los diversos candidatos que han decidido presentarse a la secretaría autonómica de la formación morada, Martínez Dalmau asegura que está "convencido de que el proyecto de Naiara Davó refuerza Podem y el Botànic", por lo que el vicepresidente deja claro su apoyo a la síndica en las Cortes. A falta de confirmar los candidatos que han superado el número de avales exigidos (sobre una lista previa de doce aspitantes a liderar Podemos en la Comunidad Valenciana), además de Naiara Davó han superado este filtro la diputada en las Cortes, Pilar Lima y el concejal del Ayuntamiento de Castellón, Fernando Navarro.

El equipo de Gobernar Unides integra miembros de las cuatro dimensiones de Podemos con el objetivo de "unificar el partido, fortalecer la posición de Podemos en el Botànic y abrir una nueva etapa de estabilidad". Entre los integrantes de la candidatura están Ferran Martínez, diputado en las Cortes que ha tenido protagonismo reciente por el debate y la aprobación de la ley del juego y contra las casas de apuestas; Irene Gómez, portavoz de Sanidad en las Cortes que ha participado en debates de medidas contra la covid-19; Beatrriu Gascó, diputada autonómica alicantina, responsable de temas cambio climático; Rafael Mercader, concejal del Gobierno del Ayuntamiento de Manises; Maria Sandoval, referente feminista de Podem; o Alejandro Aguilar, jefe de gabinete del conseller Martínez Dalmau.

En este sentido, Naiara Davó ha declarado que Podem "nació para gobernar y transformar la vida de la gente, es el momento de consolidar y fortalecer Podem en nuestros gobiernos desde la unidad". La alcoyana ha insistido en la idea de liderar "un Podem fuerte, unido y estable de abajo a arriba que no caiga en los errores de los últimos procesos" y sea capaz de reforzar a la Generalitat como "protagonista" en la salida de la crisis: "Se abre una nueva etapa política y también en Podem para dejar atrás viejas disputas". Davó ha recalcado que sigue dispuesta a hablar y llegar a pactos "desde la unidad y si el proyecto coincide", algo que ya está descartado con otra de las aspirantes, Lidia Montero, exsecretaria de Organización, porque "no tendría mucho sentido hablar con un equipo que no quiere entrar en los gobiernos".

En la misma línea Ferran Martínez ha asegurado que "Podem es la fuerza más valiente y que de forma más decidida defiende a las clases populares de nuestro país". Por su lado, Maria Sandoval ha destacado que "el feminismo debe convertirse en la fuerza motriz de la organización, tenemos la primera mujer síndica de la historia de Podem y hay que reforzar esta feminización de la política". Por último, Rafael Mercader ha puesto el acento en la dimensión municipalista de la candidatura.

La candidatura y equipo de Governar Unides cuenta con el respaldo de 400 firmas de un manifiesto público por la unidad, más de 600 avales individuales a Naiara Davó y 20 avales colegiados de círculos, siendo la candidatura que "más respaldo ha conseguido del conjunto de la organización valenciana de Podemos", según saseguran fuentes del equipo de Naiara Davó.