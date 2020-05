Puig al PP: "Ustedes deciden si están en el enfrentamiento o en la solución a esta crisis"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, invitó al PP a sumarse al plan de reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la crisis del coronavirus. "Nuestro objetivo es trabajar juntos, con solidaridad, en colaboración con la iniciativa privada y sin que nadie se quede al margen", apuntó Puig durante su debate con la portavoz del PP, Isabel Bonig, en la sesion de control que se celebra este jueves en las Cortes Valencianas. Un debate en el que, además, marcó el refuerzo del Estado del Bienestar como una línea clave en la actuación del Consell. "Les convoco a un gran acuerdo valenciano. El enfrentamiento no lleva a la solución. Ustedes deciden si están en la crispación o en la solución", retó a la lider del PP antes de anunciar que, a partir de hoy mismo, se empezarán a pagar las ayudas a autónomos y antes de final de mes cobrarán una parte los 20.000 afectados por una suspensión temporal de empleo que aún no han percibido ni un euro desde que arrancó esta crisis.

En la réplica, Bonig reprochó al Consell del Botànic que no tiene un plan para salir de la crisis. "Nosotros sí lo tenemos. La lealtad tiene que ser bidireccional", le lanzó la portavoz del PP que comprometió el apoyo de su grupo a los afectados por un ERTE, a los colectivos de autónomos o a los que están, aseveró, "en las colas del hambre". Frente a eso, Bonig criticó una factura de cátering en el Palau de la Generalitat por importe de 16.000 euros, a la vez que denuncio "despilfarro" en la estructura política del Consell, de la televisión autonómica À Punt o de la Agencia de la Innovación. "No estaremos ni al lado de los 330 intocables -en referencia a altos cargos y asesores del Consell- ni del despilfarro", cerró Bonig antes de la intervención, también en la sesión de control, del diputado José Juan Zaplana, uno de los parlamentarios de tono más duro del PP, en la que fue más allá de Bonig y reclamó al Ejecutivo autonómico que asuma "responsabilidades políticas".

En el cierre del debate con la portavoz del PP, Puig defendió el plan de la Generalitat. "Lo estamos ejecutando con un incremento, por ejemplo, del gasto sociosanitario. Lo hemos subido un 20% cuando en Madrid está por debajo un punto y medio de la media", le lanzó a Bonig a la que volvió a invitar a un acuerdo. "Si tiene un plan, dígalo. No se pueden rebajar los impuestos y aumentar el gasto como usted propone. No nos vamos a quedar en las medidas demagógicas", respondió claramente para descartar el recorte de la administración que planteó el PP. Puig anunció que la próxima semana convocará a las diputaciones y a los municipios para que se sumen al plan de reconstrucción. "No queremos un espacio de confrontación. Vamos a estar al lado, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis anterior, de que la gente pueda mantener sus rentas", concluyó.