Puig coincide con Compromís sobre el trato del Gobierno: "Hay una discriminación objetiva a los valencianos"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció, efectivamente, durante la sesión de control en las Cortes Valencianas que la Comunidad padece una "discriminación objetiva de sus intereses" en el trato que recibe del Gobierno de España. En su respuesta parlamentaria al síndic de Compromís, Fran Ferri, el jefe del Consell se comprometió con sus socios de gobierno en la Generalitat a seguir "trabajando juntos" para revertir esta situación, algo de lo que el diputado valencianista se mostró partidario.

Ferri, de hecho, inició su intervención alertando a Puig del acercamiento de Ciudadanos, escenificado por Toni Cantó durante la sesión. "No se fíe de los que sólo quieren un sillón aprovechando la pandemia. No se fíe de aquellos que entregan la comisión de reconstrucción a la ultraderecha", dijo Ferri en referencia a la relación de Ciudadanos con Vox en Andalucía. Luego entró en materia sobre el trato a la Comunidad Valenciana desde el Estado. "Somos los únicos que aportamos al resto pese a que estamos entre las autonomías más empobrecidas", dijo.

Esta situación, explicó el síndic de Compromís, "no nos iguala". Por eso, durante su pregunta al presidente Puig en la sesión de control, pidió "compensar a las comunidades autónomas con menos financiación". Y a la vez, advirtió, de la necesidad de que esa resolución no se acabe tomando. "Una no decisión también es una decisión. Y eso nos condena a tener menos recursos que otros territorios", aseveró antes de terminar con una declaración de intenciones. "No hemos venido a ser simpáticos con los gobiernos de Madrid. Hemos venido a ser útiles a los valencianos. Y eso es incompatible con la sumisión", apuntó para justificar las críticas de Compromís a Sánchez en el Congreso.

Puig reconoció la situación de la Comunidad Valenciana en una línea parecida a la de Compromís. Pero apostó por la "cohesión social como elemento clave de la salida a la crisis además de la territorial" Y en ese punto reconoció la "discriminación objetiva" de los valencianos y se emplazó a "seguir trabajando juntos". Detalló Puig, en cualquier caso, que durante estos años "el problema valenciano se ha situado en la agenda española". Consideró que hay un problema con la base del sistema de financiación y pidió un reparto diferente del fondo no reembolsable de 16.000 millones aunque pidió una mirada positiva por las aportaciones de liquidez que ha realizado el Gobierno de España.