Ciudadanos se ofrece otra vez a Ximo Puig para un Consell de concentración "a la europea" junto al PP

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, volvió a ofrecer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, un gobierno de concentración en el que también participe el PP pero, subrayó, soltando el "lastre" de Compromís y Podemos. "Uno de sus socios -en referencia a los valencianistas- votó en contra del estado de alarma en el Congreso. Y Podemos, su otro socio, les daba una puñalada en un pacto con Bildu", dijo Cantó que puso en valor la línea marcada por Inés Arrimadas desde Madrid con su acercamiento al PSOE. "Pide unión mientras usteddes dentro del tripartito se tiran los trastos a la cabeza. Vista la nula colaboración, la pelea y el espectáculo lamentable, ¿Cómo le podemos ayudar?", le preguntó Cantó al jefe del Consell.

En su argumentación, Toni Cantó aseguró que en esta reconstrucción "nos va la vida". "Yo me levanto todas las mañanas pidiendo que ustedes acierten", le dijo a Puig para a continuación cargar de nuevo contra Compromís y Podemos. "Insultan a madrileños, a los empresarios,la consellera Mireia Mollá reaparace anunciando una subida de impuestos, más de la mitad del documento del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas no lo firman sus socios...", aseveró Cantó que, además, también criticó pasajes de la gestión del Consell que afectan a Puig como el conflicto que se generó con el pase a la Fase 1 de la desescalada o los hospitales de campaña. "Yo le propongo un gobierno de concentración a la europea con el PP, el PSOE y Ciudadanos. Usted no tiene socios. Tiene lastres. Todos los grupos de la oposición queremos ayudar. Pero suelte lastre", reclamó.

Durante su réplica a Cantó, Puig agradeció la colaboración que, en las últimas semanas, está prestando Ciudadanos al Botànic, especialmente con la cuestión de la comisión de reconstrucción. "Nosotros queremos un ejercicio máximo de participación. Mirar hacia delante. Avanzar y dar respuesta a una pandemia que no ha sido una cosa local. Podemos trabajar juntos. No es cosa de un gobierno, ni de un partido solo. Queremos un plan para toda Comunidad al cual le convoco", apuntó el jefe del Consell.

Ante una segunda intervención en la que Cantó elevó un pelo el tono para marcar perfil, Puig aseguró que su posición sobre la reconstrucción es "un hecho" más allá de las palabras.Y, además, sacó a relucir las diferencias entre las comunidades en las que gobierna Ciudadanos junto al PP, singularmente Madrid, respecto al Consell. "Hay comparaciones odiosas", dijo el jefe del Consell para volver su discurso de concordia. "Esto va de sumar para seguir adelante. Todos pueden aportar. No estamos ante una línea de buenos y malos. A veces hay problemas dentro de los gobiernos de coalición como ocurre en los de mayoría absoluta", aseveró el presidente que defendió la gestión sanitaria de su Consell además de feilicitarse por la ayuda que Europa está dispuesta a prestar para la reconstrucción.