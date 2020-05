Las tres candidatas a liderar Podemos intensifican sus contactos para unir fuerzas y debilitar a la rival

Los contactos entre candidatas para liderar Podemos en la Comunidad Valenciana se amontonan. La síndica en las Cortes del partido morado, Naiara Davó, se reunirá esta tarde con Lidia Montero, la tercera aspirante a la secretaría autonómica, que previamente ya ha mantenido reuniones con Pilar Lima. Montero y Lima se volverán a ver mañana jueves, día en que se cierra el plazo para presentar candidaturas individuales, aunque no para cerrar coaliciones entre varias sectores del partido morado, plazo que finaliza el 5 de junio.

A la salida de la reunión de esta tarde entre Naiara Davó y Lidia Montero, fuentes del equipo de la síndica han asegurado que ambas aspirantes han mostrado "posturas muy alejadas". Mientras Montero aboga por mantener "posiciones de no gobierno", la línea que defiende Davó se basa en "reforzar los gobiernos" en los que está integrada en la actualidad Podemos, tanto en Madrid como en València. Todo apunta que habrá más diálogo entre ambas.

Todo lo contrario que entre la pablista Pilar Lima -diputada en las Cortes- y Lidia Montero -la exsecretaria de Organización de la ejecutiva que dirigió Antonio Estañ-, que ya se han sentado junto a sus equipos y lo volverán a hacer mañana para poner sobre la mesa sus proyectos para el partido. Según fuentes del equpio de Lima, una de las líneas de mayor encuentro entre ambas candidaturas es "asegurar la conexión y el trabajo con la militancia, impulsando el trabajo de los círculos y reforzar la democracia participativa".

Los contactos iniciales entre Pilar Lima y Lidia Montero no están preocupando a Naiara Davó, que ha asegurado que hasta el 5 de junio, cuando se registrarán las candidaturas a la asamblea, buscará "puntos de encuentro" con la candidata Pilar Lima, para poder tener un partido unido.

"Necesitamos tener un partido más sólido y más firme, porque ahora además somos un partido que estamos en los Gobiernos y necesitamos reforzar a nuestra gente en los Gobiernos para hacer políticas de transformación", ha señalado Davó. En su opinión, la forma de conseguirlo es a través de la unidad, de ir "todas a una, consolidar los liderazgos" que ya existen y estar en contacto con toda la organización, y ha lamentado que en el encuentro que mantuvo con Lima no fuera posible el acuerdo.

"Desde el primer momento le he dicho que quiero que me acompañe y que esté a mi lado en mi equipo, igual que hace en las Cortes", ha afirmado la síndica sobre la también diputada autonómica, y ha argumentado que hay "tiempo" para "explorar esas vías", pues hasta el 5 de junio "hay posibilidad de llegar a acuerdos" sobre documentos y para hacer listas unitarias. Davó se ha mostrado a favor de mejorar "el trabajo y la comunicación entre cuatro espacios", Consell, Cortes, ayuntamientos y la militancia, porque "no es momento de dividir", sino de estar "más unidos".



Candidatura con apoyo estatal

Al mismo tiempo, Pilar Lima ha querido demostrar el apoyo que recibe desde la dirección nacional del partido, encabeza por Pablo Iglesias al presentar "Un Podemos Contigo", una candidatura conjunta que se lanza con el objetivo de "garantizar una continuidad de los acuerdos ratificados este fin de semana por la Asamblea Ciudadana Estatal en las diferentes organizaciones territoriales".

Pilar Lima (Comunitat Valenciana), Jesús Santos (Comunidad de Madrid), Maru Díaz (Aragón), Conchi Abellán (Catalunya), Pilar Garrido (Euskadi) y Javier Sánchez (Región de Murcia) se presentarán a coordinadores autonómicos en sus respectivos territorios y, según aseguran desde el equipo de Lima, "ya trabajan para presentar listas completas a los Consejos Ciudadanos y documentos político, organizativo, ético y feminista durante los plazos que el reglamento ha pautado para ello.

Estos candidatos a la coordinación autonómica, que excepto una aspirante, todos pertencen al Consejo Ciudadano Estatal que dirige Pablo Iglesias, se presentan "con el objetivo de garantizar, ahora a nivel autonómico, una continuidad de los acuerdos ratificados este fin de semana por la Asamblea Ciudadana, donde Pablo Iglesias fue elegido Secretario General y se decidió la línea política para este periodo".

El calendario de la Asamblea Ciudadana Autonómica de Podem establece que el 4 y 5 de junio se hará el registro oficial de listas y documentos; del 9 al 17 de junio se hará la campaña; del 12 al 17 de junio serán las votaciones telemáticas, y el 19 de junio se publicarán los resultados.