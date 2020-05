El Botànic pide en las Cortes blindar la inversión en los servicios públicos

Las Cortes Valencianes han debatido este miércoles una iniciativa que pide instar al Gobierno a modificar la normativa para blindar la inversión en los servicios públicos como un gasto prioritario y excluido de cualquier programa de ajuste presupuestario. La propuesta, presentada y defendida en el pleno por los grupos que sustentan al Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem), se votará en la sesión del jueves, aunque PP y Ciudadanos ya han avanzado que no apoyarán la iniciativa.

La proposición también insta al Gobierno a impulsar una amplia reforma tributaria en un sentido progresivo que incluya una aportación de las grandes fortunas para sufragar el fortalecimiento de los servicios públicos.

Asimismo, anima al Consell a seguir profundizando en la construcción de unos servicios públicos fuertes como garantía de igualdad y calidad de vida de los valencianos, dignificando las condiciones de los profesionales públicos y devolviendo a la gestión pública los ámbitos privatizados.

Además, muestran el apoyo de las Cortes a los profesionales públicos de todos los ámbitos por su tarea, especialmente durante la crisis de la COVID-19, y se comprometen a seguir trabajando por su reconocimiento profesional.

El PP ha presentado una enmienda en la que pedía, entre otras cosas, gratificar económicamente a los trabajadores públicos esenciales; que el Gobierno obligue a las autonomías a que no recorten en servicios públicos esenciales, y un consenso para bajar impuestos a empresas, autónomos y familias.

Las propuestas populares no han sido aceptadas, algo que no ha sorprendido a la diputada popular Elena Bastidas: "¿Cómo iban a apoyar que no se permitan recortes a las comunidades si van camino de ser el gobierno manostijeras?", ha señalado.

Desde Ciudadanos, Luis Arquillos ha considerado que esta iniciativa no busca reconocer a los trabajadores públicos, a los que el Consell ha "abandonado" y tratado de forma "infame" en esta pandemia, sino "el reconocimiento de sí mismos y el blanqueo de su gestión", así como hacer "propaganda de su programa electoral".

Para el síndic socialista, Manolo Mata, esta pandemia ha hecho caer el capitalismo tal y como estaba concebido, mientras que la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, ha dicho que es momento de "pasar página del viejo modelo privatizador y de los buitres que solo querían hacer negocio con la salud de los valencianos".

En el pleno se ha debatido también una iniciativa de Vox que pide que el no nacido (cuando la madre se encuentre en periodo de gestación) compute como un miembro más de la familia a la hora de obtener la puntuación para la admisión en un centro educativo, y que no cuenta con el apoyo de los grupos del Botànic.